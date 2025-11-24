Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve öğretmenleri makamında ağırladı. Vali Osman Varol, ziyarette öğretmenlerle sohbet ederek, çocukların eğitimine gönül veren tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Her bir öğretmenin, bilgiyle birlikte sevgi ve merhameti de öğrencilerin yüreklerine işlediğini vurgulayan Vali Osman Varol, öğrencileri geleceğe hazırlayan tüm eğitimcilerin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, 'Çocuklarımızın yolunu ilimle aydınlatan, onları milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş güçlü ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE