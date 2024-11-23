"Geleceğimizi Şekillendiren Kahramanlar"

Başkan Tutdere, mesajında öğretmenlerin fedakarlıklarıyla sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bilgileriyle ışık saçan ve öğrencilerimizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimiz, toplumumuzun en önemli yapı taşlarıdır. Onlar yalnızca bireyleri değil, umut dolu bir geleceği de şekillendiriyorlar. Her biri fedakarlıkları ve emekleriyle birer kahraman olan öğretmenlerimiz, ülkemizin en ücra köşelerinde bile değerli emeklerini ortaya koymaktadır.”

Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenleri Andı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlere de mesajında yer veren Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

“Bu vesileyle; Adıyaman’ın en ücra köşelerinde bilgi ve sevgiyle öğrencilerine dokunan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor; 6 Şubat depremlerinde ve görevleri başında hayatlarını kaybeden, şehit olan tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, her zaman onların yanında olduğumuzu vurguluyorum.”

Eğitime Verilen Destek Sürecek

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak eğitime ve öğretmenlere yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, öğretmenlerin toplum için önemini bir kez daha hatırlattı. Tutdere, mesajını, "Geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.

Kaynak : PHA