Marangozlar Sitesi ile hastane arasındaki bu yeni yol, Adıyaman-Kahta Karayolu’nu 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlayarak hastane çevresindeki trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

8 Metre Genişliğinde Çift Şeritli Yol

Belediye ekipleri tarafından 8 metre genişliğinde çift şeritli olarak planlanan alternatif yolun altyapı çalışmaları ASKİM ekipleri tarafından tamamlandı. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı çalışmalarını hızlandırarak yolda BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt serimini gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çizgileri çekilerek yol trafiğe açıldı.

Başkan Tutdere: "Trafik Yoğunluğunu Azaltacağız"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni yolun bölgedeki trafik sorununu büyük ölçüde hafifleteceğini ifade etti. Tutdere, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu yol, Adıyaman-Kahta Karayolu’ndan 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne doğrudan ulaşımı sağlayarak, hastane çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltacak. Şehir içi trafiğini rahatlatmak ve vatandaşlarımızın hastaneye daha hızlı ulaşmasını sağlamak için yoğun bir çaba gösterdik. Halkımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye ve sorunlara çözüm getirmeye devam edeceğiz.”

Vatandaşlardan Olumlu Tepki

Alternatif yolun trafiğe açılmasıyla hastane kavşağındaki yoğunluğun azalması beklenirken, vatandaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni yolun özellikle hastaneye ulaşımı kolaylaştırarak önemli bir ihtiyacı karşıladığı belirtildi.

Kaynak : PHA