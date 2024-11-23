“Unutmayacağız, Unutturmayacağız”

Açıklamasında AK Parti Adıyaman İl Başkanı'na seslenen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür; yani insan hafızası unutmak ile sakatlanmıştır. Ama bizler asla unutmayacağız, unutturmayacağız başkan! Neredeyse 25 yıldır ülkeyi yönetenler, kendi eserlerini ve beceriksizliklerini muhalefete mal etmek için ayak oyunlarına başlamış durumda. Ancak hatırlatayım sayın başkan, bu memleketin evi ocağı 6 Şubat'ta başına yıkıldığında, suratımıza sırıtan bir vali, kayıtlara bile geçmeyen, bizleri unutan bir merkezi hükümet vardı."

Doğan, deprem sonrası hükümetin süreci yönetim şeklini eleştirerek şunları söyledi:

"Yöneticileriniz enkazların üstünde halay çekerken, halkımız çadırlarda yaşam mücadelesi veriyordu. Otuz yılı aşkın süredir belediyeyi yöneten zihniyetiniz, çürük binalara ve haramzade müteahhitlere ruhsatlar dağıtırken, bu vebale sizler de ortaksınız ve bundan kaçamazsınız."

"İmar Barışı Halkın Mezarını Kazdı"

Doğan, AK Parti hükümetinin imar barışı politikalarını da sert bir dille eleştirdi:

"İmar barışını öven, boy boy reklamlarla halkı bu yalana ve tiyatroya inandırıp yine halkımızın mezarlarını kazan sizlersiniz. Adıyaman, size yıllarca güvenip oy verdikçe yetim ve sahipsiz bırakıldı. Çevre illere ırgat yaptığınız, en büyük geçim kaynağı olan tütününü patronlara peşkeş çektiğiniz onurlu halkımız artık gerçekleri görmüştür."

"CHP Belediyeciliği Sosyal Belediyeciliği Getirdi"

Doğan, CHP’li belediyelerin hizmet anlayışını överek sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart seçimleriyle Adıyaman halkı, yolsuzluğa ve haksızlığa bulaşmamış, deprem günlerinde halkının yanında olmuş ve canını dişine takan Sayın Abdurrahman Tutdere’yi bu makama getirmiştir. Belediye iştiraklarının hepsi şeffaf ve araştırılabilir durumdadır. Henüz kısa bir süre olmasına rağmen altyapı çalışmaları hızla devam ederken, sosyal belediyecilikte halkımız yalnız bırakılmamaktadır."

"Talancılık Düzeni CHP ile Devrildi"

Doğan, CHP’nin belediyecilik anlayışının yerel yönetimlerde fark yarattığını belirterek, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Talancılığın adı belediyecilik hizmeti diye yutturulan düzen, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle birlikte devrilmiştir."

Kaynak : PHA