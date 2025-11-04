Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmaları kapsamında bir dizi temas için geldiği Adıyaman'da Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı gerçekleştirdi.

TPAO Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya katılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Tutdere, özellikle belediye başkanlarına yönelik tutuklamaların adalet duygusunu zedelediğini dile getirdi.

Başkan Tutdere, 'Bir hukukçu, belediye başkanı ve yıllarca Meclis'te görev yapmış bir milletvekili olarak ifade etmek isterim ki, özellikle milli iradenin temsilcisi olan belediye başkanlarına dönük tutuklama tedbirlerinin çok ölçüsüz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda atılacak yumuşatıcı adımlar, Türkiye'deki toplumsal barış iklimini güçlendirecek, yürütülen barış ve kardeşlik sürecine olumlu katkı sağlayacaktır' diye konuştu.

'Adalet Duygusunu Zedeleyen Uygulamalar Son Bulmalı'

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının Türkiye'de barış sürecinin tesisi açısından önem taşıdığını vurgulayan Başkan Tutdere, 'Bu süreç sadece siyasetçilerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak katkısıyla başarıya ulaşacaktır. Türkiye'nin dört bir yanında, tıpkı Adıyaman'da olduğu gibi halkımız barışı, huzuru ve kardeşliği istiyor' ifadelerini kullandı.

'Kardeşliğin Hamuru Bu Topraklarda Yoğruldu'

Adıyaman'ın tarih boyunca farklı kimlik ve inançların barış içinde yaşadığı bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Tutdere, toplantının bu şehirde düzenlenmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

Başkan Tutdere, 'Adıyaman, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim toprakların bulunduğu bir şehir. Burada kardeşlik var; burada Kürt ve Türk, Alevi ve Sünni, gayrimüslim ve Müslüman herkes bir arada kardeşçe yaşıyor. Kilisemiz de, cemevimiz de, camimiz de açık. Birlik ve beraberlik içinde kardeşliğin hamurunun yoğrulduğu bu topraklarda barışı konuşmak, TBMM'de devam eden komisyon çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunmak son derece kıymetli' dedi.

Tarihten örnek veren Başkan Tutdere, 'Kommagene Krallığı döneminde, bir tarafta savaşçı Persler, diğer tarafta Romalılar varken, bu topraklarda Kral Antiochos'un önderliğinde 200 yıl boyunca barışla büyük bir medeniyet inşa edilmiştir. Dolayısıyla Adıyaman'da bu süreci konuşmak ve katkı sunmak çok anlamlıdır' diye konuştu.

Kaynak : PERRE