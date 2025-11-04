Adıyaman Belediyesi, kent genelinde yerel yönetim hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Muhtar Evleri Projesi'ni tamamladı. Proje kapsamında inşa edilen yapılardan 7'si betonarme, 4'ü ise ahşap olarak tasarlandı.

Mehmet Akif, Turgut Reis, Yeşilyurt, Yeni Mahalle, Malazgirt, Bahçecik ve Cumhuriyet mahallerindeki muhtar evleri betonarme; Eskisaray, Yeni Sanayi, Yunus Emre ve Kapcami mahallerindekiler ise ahşap yapılar olarak tamamlandı.

Mahalle sakinleri ve muhtarların daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla çevre düzenlemeleriyle birlikte kullanıma hazır hale getirilen muhtar evlerine, afet durumlarında kullanılmak üzere 'afet acil konteynerleri' de eklendi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, muhtar evlerinin yerel hizmetlerin güçlendirilmesinde önemli bir rol üstleneceğini belirterek şunları söyledi:

'Adıyaman'ımızın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ediyoruz. Muhtarlarımız, halkımızla belediyemiz arasındaki en önemli köprülerden biridir. Bu kapsamda söz verdiğimiz gibi 11 muhtar evimizi kısa sürede tamamlayarak teslim ettik. Muhtarlarımız artık mahalle sakinlerimize daha konforlu, düzenli ve erişilebilir alanlarda hizmet verebilecek. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE