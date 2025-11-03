4,9'luk Depremin Ardından Yeni Sarsıntı

Gündüz saatlerinde 4,9 büyüklüğünde depremle sarsılan Sındırgı, bu kez 4,3 büyüklüğündeki depremle yeniden hareketlendi.

AFAD verilerine göre, sarsıntı yerin 4,91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlçe genelinde ve çevre illerde hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem Geçmişi: 10 Ağustos, 27 Ekim ve Şimdi

Sındırgı son aylarda art arda yaşanan depremlerle gündemde. 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen sarsıntıların ardından bölgede artçı hareketlilik sürüyor.

27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede hasar tespit ve yıkım çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar Günlük Hayata Dönmeye Çalışıyor

Depremlerin ardından Sındırgı'da hayat normale dönmeye çalışıyor. İlçe merkezinde bazı esnafın dükkanlarını tamir ederek yeniden açtığı, kapalı pazar yerinde ise vatandaşların alışverişlerini sürdürdüğü bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, vatandaşları hasarlı yapılara girmemeleri konusunda uyardı.

AFAD'dan Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı

27 Ekim'deki büyük depremin ardından bölgede yapılan çalışmalar, AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında kurumların işbirliğiyle yürütülen çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıya; AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı Kaymakamı, Belediye Başkanı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, hasar tespit raporları, geçici barınma alanlarının durumu ve acil yıkılacak binaların tahliye süreci ele alındı. AFAD Başkanı Pehlivan, ardından sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları afetin izlerini silmek amacıyla omuz omuza çalışıyor, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında olmaya devam ediyor.'

Kaynak : PERRE