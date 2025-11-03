'Özgür Özel'e İlk Etapta Şans Tanımıştık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in dış politika temaslarını eleştirerek şunları söyledi:

'Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat Sayın Genel Başkan diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye'yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz.'

'AK Parti'nin İktidarda 23. Yılı'

Konuşmasında AK Parti'nin 23. iktidar yıl dönümüne de değinen Erdoğan, 'Bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıyoruz.' dedi.

'Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak, aynı heyecanı, coşkuyu, gururu bugün de hücrelerimize kadar taşıyoruz.'

'Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Etme Mücadelesini Sürdürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem iç hem dış politikada kararlılıkla ilerlediğini belirtti:

'Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelesini sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm toplantılarda milletimizin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem yurt dışında bizzat şahitlik ettik.'

TOKİ'den Yeni Sosyal Konut Hamlesi

Konut politikalarına da değinen Erdoğan, TOKİ'nin İstanbul'da 15 bin konutu uygun şartlarda kiralayacağını açıkladı:

'81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. 15 bin konutu da TOKİ eliyle vatandaşlarımıza uygun şartlarda kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025'te başlayacak, ilk teslimatlar Mart 2027'de yapılacak.'

Savunma Sanayiinde Yeni Hedef: KAAN ve ALTAY

Savunma sanayiine dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, milli muharip uçak ve tank projelerinde önemli adımlar atıldığını söyledi:

'Ankara'da Avrupa'nın ilk 3, dünyanın ilk 5 üretim tesisinden biri olan yeni zırhlı araç üretim merkezini açtık. Milli muharebe tankımız ALTAY'ın ilk teslimatını yaptık. Hedefimiz 6 yıl içinde 250 ALTAY tankını TSK'ya kazandırmak. Aynı şekilde milli muharip uçağımız KAAN'ı, belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetleri envanterine katacağız.'

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hizmete Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını da duyurdu:

'1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan park, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları, sosyal alanları ve afet zamanlarında toplanma merkezi olarak kullanılacak yapısıyla milletimize hizmet edecek.'

Turizmde 50 Milyar Dolarla Rekor Kırıldı

2025'in ilk 9 ayında 50 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini belirten Erdoğan, bunun 'tüm zamanların üç çeyrek rekoru' olduğunu söyledi:

'Ziyaretçi sayımız 49 milyon 993 bine ulaştı. Kişi başı gecelik harcama yüzde 9 artarak 116 dolara yükseldi. Yıl sonunda 64 milyar dolar gelir hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.'

'Terörsüz Türkiye Süreciyle Bölge İvme Kazanacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda terörle mücadeleye değinerek, kalıcı barış vurgusu yaptı:

'Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri çok farklı bir ivme kazanacak. Bu süreç başarıyla sonuçlandığında kazanan 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz.'

Kaynak : PERRE