AİHM: 'Demirtaş'ın Tutukluluğu Siyasi Saiklerle Devam Ettiriliyor'

AİHM Paneli, Adalet Bakanlığı'nın Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında verilen hak ihlali ve tahliye kararına yaptığı itirazı değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, Türkiye'nin başvurusu reddedildi.

Buna göre, AİHM'in dokuz yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar kesin hüküm haline geldi. Kararda, Demirtaş'ın tutukluluğunun 'siyasi saiklerle' sürdürüldüğü ve serbest bırakılması gerektiği vurgulanmıştı.

DEM Parti: 'Artık Karar Kesinleşmiştir'

AİHM kararının ardından DEM Parti, yazılı bir açıklama yayımlayarak kararın kesinleştiğini duyurdu ve tahliye çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek, arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır.'

Parti açıklamasında ayrıca, AİHM'in 8 Temmuz tarihli kararında 'yargılamadaki tüm haksızlıkların açıkça ortaya konduğu ve tutukluluğun siyasi nedenlerle devam ettirildiğinin' belirtildiği hatırlatıldı.

Süreç Nasıl Başladı?

AİHM, 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş hakkında daha önce de ihlal ve tahliye kararı vermişti.

Türkiye Adalet Bakanlığı, AİHM'in ikinci kez verdiği 'ihlal ve tahliye' kararına Ekim ayında, sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti.

Bugün AİHM Paneli, bu itirazı reddederek davada kesin karar aşamasına geçildiğini duyurdu.

