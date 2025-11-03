Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Türk Kızılay Adıyaman Toplum Merkezi ile Kızılay Kahta Şubesi iş birliğiyle Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde göçmen çocuklara yönelik 'Akran İlişkilerinde Olumsuz Duygu ve Davranışlara Yönelik Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimde, çocukların akran ilişkilerinde yaşadıkları olumsuz duygu ve davranışları fark etmeleri, empati kurmaları ve sağlıklı iletişim becerileri kazanmaları hedeflendi. Psikologlar, konuyu desteklemek amacıyla çocuklara yönelik animasyon videolar izleterek farkındalığı artırdı.

Etkinlikler kapsamında Kahta Fen Lisesi'nde de Kızılay tanıtım etkinliği düzenlenerek öğrencilere Kızılay'ın insani yardım çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve topluma katkı misyonu anlatıldı. Gençlerin Kızılay gönüllülüğüne katılımı teşvik edildi, etkinliğe katkı sunan tüm ekiplerimize teşekkür edildi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi ve Kahta Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerde Sosyal Hizmet Uzmanı Rüveyda Keskin, Gençlik Çalışanı Mustafa Çağatay, Gençlik Çalışanı Ebru Kıra, Gençlik Çalışanı Mehmet Yılmaz, Türk Kızılay Mobil ÇDA Ekibi, Psikolog Canan Özelli, Sosyal Çalışmacı Mehmet Demirel, Türkçe Eğitmeni Ayşegül Çok ve Gönüllü Rama Neccar görev aldı.

Kızılay Kahta Şubesi Başkanı Ömer Faruk Dündar, etkinlikler sonrası yaptığı açıklamada; 'Kızılay Kahta Şubesi olarak çocuklarımızın sosyal uyum ve empati becerilerini güçlendirmeye yönelik düzenlenen bu anlamlı etkinliklerde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve katkılarından dolayı Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'a teşekkür ediyorum' dedi.

