'Türkiye, Anahtar Parti'nin İktidar Yürüyüşüne Tanıklık Ediyor'

Anahtar Parti'nin kuruluşunun birinci yıl dönümü Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Emircan Ahmet Alsan, partinin yükselişinin toplumda büyük bir karşılık bulduğunu söyledi.

'Bugünkü 1. yıl kutlaması gösteriyor ki, Anahtar Parti daha ilk yılında iktidara hazır bir halk hareketine dönüşmüştür. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce gönüldaşımız, bu davanın gücünü ve milletimizin bize olan güvenini ortaya koymuştur.'

'Genel Başkanımızın Liderliği, Milletin Yükselişinin Teminatıdır'

İl Başkanı Alsan, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun Ankara'daki konuşmasının halkta büyük bir umut yarattığını vurguladı.

'Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun kürsüdeki kararlılığı, coşkusu ve samimiyeti hepimize umut verdi. Halkın içinden gelen bir lider olarak milletin derdini dile getiren, vicdanı ve adaleti önceleyen bir siyaset anlayışını Türkiye'ye yeniden kazandırıyor. Onun liderliğinde Anahtar Parti, siyasetin diliyle değil, milletin yüreğiyle konuşuyor.'

'81 İlden Gelen Coşku, İktidar Ateşini Yaktı'

Ankara'daki buluşmada salonun dolup taşmasına rağmen alandan ayrılmayan binlerce vatandaşın coşkusunun dikkat çektiğini belirten Alsan, bu tabloyu 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi.

'Bu manzara gösterdi ki artık milletin tercihi bellidir. 81 ilden gelen gönüldaşlarımızın oluşturduğu bu büyük coşku, Anahtar Parti'nin iktidar ateşini yakmıştır.'

'Bu Yürüyüş Artık Durdurulamaz'

Açıklamasının sonunda Alsan, Anahtar Parti'nin siyasi bir oluşumun ötesinde, toplumsal bir uyanışın sembolü haline geldiğini ifade etti.

'Biz inandık, millet inandı. Bu inanç, bu heyecan artık bir parti sınırını aşmış, milli bir diriliş ruhuna dönüşmüştür. Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu'nun önderliğinde, Anahtar Parti ilk sandıkta iktidar olacak ve milletimizin özlemini duyduğu adaletli düzeni tesis edecektir.'

