Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere'nin Konuşması

'Sayın Meclis Başkanım Öncelikle Adıyaman Belediye Başkanı olarak daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi şerefli ve onurlu bir çatının altında sizlerle birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyan bir kardeşiniz olarak bugün şehrimize gerçekleştirmiş olduğunuz bu ziyaret hem halkımızı hem depremle şu anda büyük mücadele içerisinde bulunan bütün hemşehrilerimizi mutlu etmiştir. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Sizi bu güzel topraklarda bu kadim şehirde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Onur verdiniz efendim. Hoş geldiniz tekrar. Evet Sayın Meclis Başkanım hepimizin işi zor. Biz Adıyaman'da bütün farklarımızla, bütün STK'larımızla, muhtarlarımızla, kamu kurumlarımızla altı Şubat'ın büyük yıkımın yaralarını sarmak, kentimizi yeniden inşa etmek için çok güçlü bir iş birliğiyle çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Biz burada hayata yeniden tutunmak adına devletimizin, kurumlarımızın desteğiyle mücadele ederken siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 50 yıldır bu toprakların kanayan yarası, terörü sonlandırmak, ülkeyi barışa, huzura kavuşturmak adına hepimizin, bütün farkların dikkatle takip ettiği bir süreci yönetiyorsunuz ve o sürecin komisyonun başkanlığını yapıyorsunuz. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu mevcut durumun içinde yaşadığımız ekonomik, sosyal, siyasal bütün sorunların ana kaynağı olan bu Kardeşliği bu sorunu kökten çözecek bu meseleye başkanlık yaptığınız için, emek verdiğiniz için, gayret gösterdiğiniz için bütün Adıyaman halkı adına size teşekkür ediyorum. Hepimizin beklentisi bu salonda bulunan ve Türkiye'de yaşayan 86 milyonun beklentisi huzur içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde bu topraklarda, ay yıldızlı al bayrak altında birlikte yaşamaktır. Adaleti güçlü kurumları güçlü, halkıyla bütünleşen bir ülke hepimizin isteği, hepimizin dileğidir. Bu yolculukta bütün milletimizin duası sizinle. Bunu bilin. Bütün farklılıklarımızla biz bu topraklarda barışın hakim olmasını Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bütün farklarıyla Anadolu coğrafyasında huzur istiyoruz, birlik istiyoruz, beraberlik istiyoruz. Adıyaman'da da Bütün milletimiz bu konuda bu süreci dikkatle takip ediyor ve bu çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bulunan milletvekillerimizce, tüm siyasi partilerimizce desteklenerek nihayete erdirilmesi hepimizin beklentisi, hepimizin arzusudur. Umudumuz, dileğimiz bu sürecin bir an evvel vatandaşlığımızın, devletimizin ve milletimizin yararına sonuçlanmasıdır. Bugün burada, Adıyaman'da, kardeşliğin şehrinde bu konuyu tartışmak, ısrar etmekte ayrıca bir önem arz ediyor. Sayın Başkanım, Adıyaman birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış, kadim toprakların bulunduğu bir şehir. Burada aslında yıllardır hukuk kitaplarında veya demokrasi anlamında yapılan tüm makalelerde okuduğumuz bir iklim var. Burada kardeşlik var. Burada Kürtle Türk, Aleviyle Sünni, Gayrimüslimle Müslüman herkes bir arada kardeşçe yaşıyor. Birlikte yaşamayı Tarihten aldığımız mirasla sürdüren Türkiye'nin nadir kentlerinde bir tanesiyiz. Burada kilisemiz de açık, Cem evimiz de açık, camimiz de açık. Birlik beraberlik içerisinde kardeşliğin hamurunun yoğrulduğu bu topraklarda barışı konuşmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Komisyonu'nun çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmak çok kıymetli. Bu topraklar zaten barışın toprakları, huzurun toprakları, kardeşlerin toprakları. Bir tarihten bir örnek vermek gerekirse, Kommagene Krallığı, Sayın Başkanım, bir tarafta savaşçı Persler bir tarafta Romalılar bu iki savaşçı millet arasında bile bu topraklarda Kral Antiokos'un Başkanlığındaki liderliğindeki Kommagene krallığı 200 yıl uluslararası diplomasiyle, barışla bu topraklarda büyük bir medeniyet inşa etmiştir. Dolayısıyla Adıyaman'da bu süreci konuşmak, Adıyaman'da bu sürece katkı vermek çok anlamlı. Bugün bu fırsatı bize verdiğiniz için burada sivil toplum örgütlerimiz de burada. Adıyaman'ın bütün renkleri burada bu salonda. Her görüşten, her fikirden, her meslekten hemşehrimiz var, kardeşimiz var. Onların da fikirlerini alacağız veya sizleri dinleyecekler. Bu süreçle ilgili bilgilendirme yapacaksınız. Biz bu toplantıyı çok önemsiyoruz. Çok değerli buluyoruz. Şehrimize bu fırsatı verdiğiniz için bugün tekrar şehrimizi onurlandırdığınız için ben bütün hemşehrilerim adına hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Meclis Başkanım sizi burada ağırlamaktan tekrar büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bir konuyu da belirtmeden geçinemeyeceğim. Türkiye'de kamuoyu barışı istiyor, kardeşliği istiyor. Sabahki konuşmanızı çok dikkatli dinledim. İnanın ki her cümlesi, her kelimesi çok anlam yüklüydü ve hepsini not ettik. Hepsini beynimizin bir köşesine koyduk. Hepimiz onu istiyoruz. Hacı Bektaş'tan, Yunus'tan örnekler verdiniz. Hepimizin, bütün Türkiye'de yaşayanların isteği de buydu, budur. Tabi ki bu süreçlere karşı bu önemli meselenin çözümü karşısında duranlar da olacaktır, direnişler de olacaktır ama çok zayıf olacaktır. Ben bir belediye başkanı olarak, bir hukukçu olarak, daha önceleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin desteğiyle görev yapmış bir vatandaş olarak bir konuda fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum. Sayın Başkanım, yaptığınız bütün çalışmalar çok kıymetli. Bundan sonra yapacaklarınız da milletimiz için, ülkemiz için çok değerli olacak. Ancak şu an özellikle milli iradenin temsilcisi olan belediye başkanlarına dönük özellikle tutuklama tedbirinin çok ölçüsüz olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da Türkiye'deki iklimi, nefesi, havayı biraz daha yumuşatacak adımların atılması sizin başkanlığınızı yürüttüğünüz bu çalışmaların tüm kamuoyu tarafından daha büyük bir destekle karşılanmasını sağlayacaktır. Bu görüşümü de huzurunuzda sizinle paylaşmak istedim. Tekrar bugün bu toplantının hem şehrimiz için hem devam eden süreçle ilgili hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başkanım.'

Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt'un Konuşması

'Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli valim, kıymetli milletvekillerim, belediye başkanlarım, çok kıymetli muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli kanaat önderlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli yöneticileri, başkanları, kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tabi bugün Adıyaman'ımız için çok önemli, çok değerli bir gün. Meclis Başkanımız Adıyaman'ımızı çok seven, Adıyaman'ımızın da çok sevdiği Prof. Dr. Numan Kurtulmuş hocamızı ağırlamaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Hocamız depremin hem akabinde hem de deprem çalışmalarımız süresince her gün, her hafta, her gördüğünde bizden bilgiler aldılar. Tıkandığımız yerde desteklerinizi sundular. Buradan hemşerilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii, Ağustos'un felaketinde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi bugün Sayın Meclis Başkanımızla, İl Protokolümüzle dua edip andık. Allah gani gani rahmet eylesin. Onları rahmetle yad ediyoruz. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Bizler o acıyı yüreğimizin en derinlerinde hissettik. Ama Adıyaman'ımızın yeniden küllerinden doğuşuna da hep birlikte şahit oluyoruz. Bu süreçte özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, çok kıymetli meclis başkanımıza, çok değerli bakanlarımıza, bürokratlarımıza Çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz başta olmak üzere ilimizin ilk protokolü de deprem süresince büyük bir özveriyle çalışmalarını devam ettirdiler. Bu yapılan çalışmalarda Adıyaman'ımız için bir umut olmuştur. Bu önümüzdeki hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız Adıyaman'a teşrif edecek. Yine bir kura töreni çekilişi yapacağız. Artık deprem konutlarımızın sonuna geldik. Çok sayıda hemşehrimiz konutlarda oturuyor. Kısa bir süre sonra da yıl sonuna kalmadan bütün hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmanın huzuru içerisindeyiz. Adıyaman'ımızın çok değerli, çok kıymetli halkı, vatandaşlarımız, dostlarımız, hemşehrilerimiz İki yıl önce başlayan ve iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir yandan konutları, yolları, köprüleri, hastaneleri, okulları, şehrimizin ihtiyaç duyduğu her eseri büyük bir gururla, büyük bir memnuniyetle tamamlamaktan sizler adına, hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çetintepe Barajı'ndan Kahta Sincik yoluna şehir hastanesinden kültür miraslarımızın restorasyonuna kadar her proje hemşehrilerimizin geleceğe umutla bakması için bir ışık yakmaktadır. Bu yatırımlar Türkiye Yüzyıl misyonunun Adıyaman'daki yansımalıdır. Değerli hemşehrilerim bu vesileyle 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımızı bir daha rahmetle anıyor ve onların aziz hatırlarını yaşatmak için gece gündüz çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü eylesin. Özellikle Adıyaman'ın yeniden yükselişinde sivil toplum kuruluşlarımızın, STK'larımızın, başkanların, yöneticilerin de omuz vermesi bizleri heyecanlandırmaktadır. Tekrar meclis başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Kıymetli misafirlerimiz sizleri de saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum.'

Adıyaman Valisi Osman Varol'un Konuşması

'Sayın Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, değerli il protokolü yönetici arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, bugün burada aramızda olan muhtarlarımız ve onların derneklerin çok kıymetli temsilcileri, Adıyamanlı hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli basın mensupları. Bugün gerçekten burada sabahtan beri çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın teşrifleriyle güzel programlar gerçekleştiriyoruz ve bu programların bizlere verdiği heyecanla öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Meclis Başkanımıza da ilimize teşriflerinden dolayı tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü devlet büyüklerimizin bizleri ziyareti, bizlere verdiği kuvvet, ayağa kalkma çabamız içerisinde bizler için çok önemli mihenk taşları oluşturuyorlar. Ben göreve başladığım ilk günde çok kıymetli Meclis Başkanımızı uğurlayarak, onu karşılayarak göreve başlamıştım. ve o günden bugüne kadar kendilerinden gerçekten süreç içerisinde hem doğrudan hem milletvekillerimiz aracılığıyla çok önemli, çok güçlü destekler aldık. Bugün tabi ki Burada konuşulacak çok fazla husus var. Ben sadece süreç içerisinde hem bizim ilimize ait kendi içerimizde bizim için çok önem arz eden gündemlerimiz olduğunu hem ülkemizin ulusal çapta çok önemli olan kendine has gündemleri olduğunu hem de aynı zamanda uluslararası alanda hem bölgemizin hem küresel dinamiklerin birtakım dengeleri olduğunu belirtmek istiyorum. Bunların tamamı aslında birbiriyle bağlantılı. Sayın meclis başkanımızın bugün burada değineceği hususlar bizim özellikle afet sonrasında ayağa kalkışımız bugün bulunduğumuz noktaya gelişimiz bu noktada sarf ettiğimiz eforla doğrudan bağlantılı ülkemizin Geleceğiyle, gelecekte gideceğimiz güzergahla doğrudan bağlantılı. Ben kısaca kendi gündemimizden bahsetmek gerekirse diye şunları söylemek istiyorum. Adıyamanımız 8561 canını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük afetle. Yapı stoğumuzun 3'te 1'ini kaybettik, %34'ünü. Bu gerçekten çok önemli bir oran. Yani gördüğünüz, gözünüzün önünde duran üç yapınızdan bir tanesini bu afette kaybettik. Bunların içerisinde kamu kurumlarımızın oranı daha az olmakla beraber kamu yapı stokumuzun da yaklaşık %15'ini kaybettik. Fakat çok önemli bir eforla, çok güçlü bir liderlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin ve tüm kamu gücünün bölgeye akmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz. Bugün yüzde otuz dördünü kaybettiğimiz yapı stoğunun yerine doğrudan desteğimizle veya bizzat yaptığımız yaklaşık yüzde otuz yedi buçuk otuz sekizlik yeni yapı koyuyoruz arkadaşlar. Yani yapı stoğumuzu deprem öncesine göre arttırıyoruz. Depremden bugüne kadar 99 tane okul ve 1157 tane derslik inşa ettik arkadaşlar. Bu gerçekten inanılmaz bir hız. Bu dersliklerimizde şu an çocuklarımız Deprem öncesine göre daha fazla derslikte daha refah içerisinde eğitim öğretimlerini devam ettiriyorlar. Yine çok müteşekkiriz hemen deprem sonrasında ilimize yapılan öğretmen ataması ile deprem öncesine göre öğretmen sayımız binin üzerinde yani yüzde onun üzerinde bir artış sağladı. Yine bu devam ediyor. Aynı zamanda sağlık alanına bir değinmek istiyorum. Birinci sınıf Üç yüz elliden fazla yatağı kazandırdık ilimize sadece depremden sonra bugüne kadar. Bunlar tabii ki sayı olarak baktığınızda toplamda doğrudan inşa ettiğimiz veya bizim desteğimizle vatandaşımızın inşa ettiği yetmiş dört binin üzerinde bağımsız bölümle birleştiğinde aslında şehrimizi büyük afetten sonra neredeyse yeniden inşa ediyoruz. Bu süreç çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ama biraz önce bahsettiğim ulusal gündemlerimizle, uluslararası gündemlerimizle bir arada değerlendirilip, oralarda gerekli kazanımları elde etmediğimiz durumlarda çok büyük bir anlamı olmayacağını düşünüyorum. Bugün çok kıymetli meclis başkanımızın ana gündemi de bu. Ben daha fazla mikrofonu meşgul etmeden sözü nasıl sahibine bırakmak adına Bu güzel programdan, bu güzel günden, bize verilen bu moralden, destekten dolayı tekrar çok kıymetli Meclis Başkanımıza minnetlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Hep böyle güzel vesilelerle bir araya gelmek dileğiyle tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.'

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un Konuşması

'Çok saygıdeğer Adıyamanlı kardeşlerim. Değerli dostlar Değerli basın mensupları Hepinize En içten en kalbi selamlarımı sunuyorum Bugün Adıyaman programımızda Sabahleyin Üniversitemizin Açılış programında birlikteydik Arkasından bir dizi programımızı gerçekleştirdik Burada sizlerle Sivil toplum kuruluşlarımızın Güzide temsilcileri ile yöneticileri ile Bir arada olmak Ülkemizin Bölgemizin meselelerini tartışmak müzakere etmek için Bu fırsatı sundukları için başta sayın valimize ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Adıyaman hakikaten Anadolu'nun, Anadolu irfanının kültürümüzün, medeniyetimizin önemli sembol şehirlerinden birisi. Tarih boyunca birçok kültüre, medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir şehrimiz. Ve maalesef 6 Şubat depremlerinde de fevkalade büyük hasar görmüş. Az evvel de ifade edildiği gibi 8500'den fazla evladını kaybetmiş, yapı stoklarının üçte birini kaybetmiş. Ben de o günleri gördüm. Küçük kıyameti en şiddetli şekilde hissetmiş olan illerimizden birisiydi. Zaman içerisinde hele hele bugün bir kez daha Adıyaman'ı gördükten sonra Allah'a şükrettim. Gerçekten zaman içerisinde bu yaraları oldukça hızlı bir şekilde sararak bugün belli bir seviyeye geldi. Hiç şüphesiz geride bıraktıklarımızı, kaybettiklerimizi yerine getirecek hiçbir maddi imkan yoktur. Ama o acılarımızı diri tutacağız, canlı tutacağız. Ama sonuçta Adıyaman yaralarını büyük oranda sarmayı başardı. İnşallah geri kalan da hızlı bir şekilde tamamlanarak fiziki anlamda yaşanmamış olur diye düşünüyorum. Yaralarını da hep beraber barışla, kardeşlikle, dostlukla, dayanışmayla sarar sarar ve yolumuza devam ederiz. Öncelikle bu şehre geldiğimizde bu şehrin manevi büyüklerini Ebu Zer Gıfari'yi, Mahmud El Ensari'yi ve Safvan Bin Muattal'ı hatırlamamak olmaz. Onların gölgesinde, onların himayesinde, onların manevi gölgesinde bu şehre girerek Sabir Cahit ise bir yerde onlardan destur olarak bu şehre girip onlara selamlarımızı, saygılarımızı ifade ederek bu şehirden uzaklaşmak da herhalde bizlerin vazifesidir. Aynı şekilde bu şehre geldiğimizde Kahtalı Miçi'yi ve çok değerli arkadaşımız, dostumuz Sırrı Süreyya Önder'i de rahmetle anmamak olmaz. Allah rahmet eylesin. Onları da saygıyla yad ediyorum. Değerli dostlar, gerçekten dünyanın çok nadir dönemlerde yaşadığı hızlı, çabuk ve sürekli değişen şartların içerisinden geçiyoruz. Dünya sistemi her manasıyla yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Ekonomide, teknolojide. Askeri bakımdan, uluslararası ticaret açısından, uluslararası ilişkiler bakımından, güç dengelerinin yer değiştirmesi açısından böyle baş döndürücü bir hızla 20-30 sene evvel tahmin edilen ya da öngörülen hususların bile Tahminlerin çok üstünde büyük bir hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Dünyada çok güçlü zannettiğimiz ülkeler ve bölgelerin yerine yeni ve çok daha güçlü bölgeler ve ülkeler öne çıkıyor ve bütün bunların sonucu olarak da ister istemez dünyada büyük gerilimlerin Büyük çatışmaların, büyük kavgaların, gürültülerin hiç eksik olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Zaten insanlık tarihi boyunca büyük savaşların hepsi güç dengesizliklerinin olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Birinci dünya savaşı öyleydi, ikinci dünya savaşı öyleydi. Ondan önceki dönemlerde de hep büyük oluşumlar güç dengesizliklerinde ortaya çıkar. Bugün de dünya böyle bir dönemi yaşıyor. Bu dünyanın güç mücadelelerinin verildiği bütün merkezlerin tam da kalbinde merkezinde ana üssü olarak duran yer ise bizim içinde bulunduğumuz coğrafyadır. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadır. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyanın ta öteki ucunda olanı dahi seyretmek lüksü yoktur. Türkiye için dünyadaki hiçbir gelişme bizi ilgilendirmiyor diyeceğimiz burun kıvırıp geçeceğimiz bir gelişme değildir. Bunları çok iyi takip etmek, çok güçlü şekilde cevaplarımızı hazırlamak ve önce kendi iç cephemizi tahkim ederek çok güçlü bir şekilde bu bölgede var olmak durumundayız. Burası öyle bir bölgedir ki, nereyi kastediyorum? Bir tarafında Balkanlar, bir tarafında Kafkaslar, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika hatta içeriye kadar Afrika'nın olduğu bir bölge. Bu bölgede hiç kimse, hiçbir ülkeye gel sen de şurada dur, rahat bir şekilde yaşa demez. Kimse size iki ayağınızı basacağınız bir yeri bırakmaz rahat bir şekilde. Hele hele uzun asırlar boyunca dünyada adaletin, dünyada insanlığın, vicdanın, insafın merkezi olmuş olan bir milletin, bir ülkenin devamı isek yani o büyük cihan imparatorluklarının mirasçısı isek bize hiç kimse böyle demez. Bize herkes çekil sen şuradan da o yeri de biz dolduralım diye müdahale etmeye çalışır. Özellikle zayıf düştüğümüz zamanlarda hep böyle olmuştur. Bundan 150 sene evvel, 200 sene evvel zayıflamaya başladığımızda bu coğrafyada başımıza neler geldiğini Birinci Dünya Savaşı ile neler kaybettiğimizi, 20 yıl içerisinde koskoca Balkanları nasıl elimizden çıkardığımızı, aynı şekilde Orta Doğu'da bir sürü bugün var olan ülkenin nasıl elimizden gittiğini hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu coğrafyada bulunmak için nefes almak için ayakta durmak için çok güçlü olmanız lazım. Ekonomik olarak güçlü olacaksınız. Siyasi olarak güçlü olacaksınız. Askeri olarak güçlü olacaksınız. Eğitimde kültürde güçlü olacaksınız. Ama hepsinden önemlisi toplumsal yapınız itibariyle de çok güçlü olacaksınız. Yani dostluk, kardeşlik, bir arada olmak, beraber olmak sizin toplumsal dokunuzun ana mayasını oluşturacak. Eğer böyle olmazsa içinizi karıştırmak için birilerinin emperyalist güçlerin nasıl devreye girdiğine yakın tarihimiz şahittir. 6 asır boyunca herkesin bir arada birlikte yaşadığı koskoca Balkan coğrafyası 20 senede küçük etnik kimlikler üzerinden ayrıştırma başlatılarak maalesef elimizden çıkmıştır. Sen Türksün, sen Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Bulgarsın, sen Sırpsın diyerek 6 asır komşu yaşamış insanların arasına fitneyi fücuru sokmuşlar ve darmadağınık etmişlerdir. Bunlardan ders çıkartarak artık Türkiye'nin kendi iç cephesini çok sağlam tutması lazım. Bunun için önümüzde fevkalade önemli, fevkalade dikkat etmemiz gereken bir süreç olduğunu ifade ederim. Allah'a çok şükür 50 yıldır uğraştığımız On binlerce insanın canına mal olan Binlerce şehidimizin canına mal olan Türkiye'nin trilyonlarca dolar Maddi kaybına neden olan Artık terör belasından Kurtuluyor Ayağımıza vurulan Prangaları kaldırıp Bir kenara atıyoruz Bunun için İçeride dirliğimizi birliğimizi Hukuk çerçevesinde adaletle ve eşitlikle insanlar arasında gerçekten eşitlikle yan yana durarak bu yolumuzu açıyoruz. İnşallah Türkiye'nin yaklaşık 102 yıllık cumhuriyet tarihimizin yarısına yok etmemize vesile olan terör örgütünün devreden çıkarılması, silahların tamamen bırakılmasıyla birlikte bu karmaşık Orta Doğu coğrafyasında daha güçlü bir Türkiye'ye adım atıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 5 Ağustos'tan beri sürdürmekte olduğumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi çerçevesinde sürdürdüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sayın Devlet Bahçeli'nin yolu açması ve diğer bütün siyasi partilerin de destek vermesiyle birlikte Terörsüz Türkiye konusunda adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Örgütün silahlarını bıraktığını söylemesi, ifade etmesi, bunu ilan etmesiyle birlikte yeni bir aşamaya geçilmiştir. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin güvenlik birimlerinin gerçekten silahların bırakıldığını tespit ve teyit etmesiyle birlikte Bundan sonra neler yapılabileceğinin ana çerçevesi tartışılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hazırlayacağı bir çerçeve ile konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Uhtesine havale edecektir. Değerli arkadaşlar Türkiye'de böylesine bir konunun bir parti dışında Türkiye'deki parlamentodaki bütün siyasi partilerin ortak bir kararıyla ortak bir eyleme dökülmesi ve yaklaşık 5 Ağustos'tan bu yana parlamentoda 51 milletvekilinden oluşan komisyonun son derece üst düzey bir tartışmayı demokratik bir olgunlukla gerçekleştirilmesi Türkiye için fevkalade önemlidir. Herkesin tabii ki ayrı bir siyasi gündemi var. Zaman zaman arkadaşlarımıza söylüyoruz. Herkesin kendisine hitap edeceği kendi siyasi tabanı var. Bunların hepsini anlayışla karşılarız. Ama bütün siyasi partiler Tebrik ve teşekkür ediyorum. Ortak bir sorumluluk olarak kabul etmiş ve kendi siyasi tabanlarına değil, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza hitap etmeyi, onların derdini çözebilecek çözümler bulabilmeyi kendisine vazife telakki etmiştir. Geldiğimiz nokta hiç küçümselecek bir nokta değildir. Sizi temin ederek söylüyorum Başka ülkelerde karşılaşan Bazı Avrupa ülkeleri Asya ülkeleri Latin Amerika ülkelerinde Karşılaşılan Çatışma çözümlerinde 5-6 yılda 7-8 yılda gelinen noktaya Türkiye 1 Ekim 2024'de başlatın Bir yıllık bir süre içerisinde Çoktan gelmiş vaziyettedir İnşallah Bu süreci başarıyla tamamlayacağız Değerli dostlar Geçmiş dönemlerde Osmanlı Cihan Devleti'nin son dönemlerinde böl parçala yönet politikasıyla nasıl ülkelerin paramparça edildiği, nasıl koskoca bir cihan devletinin etnik ve mezhebi çatışmalar üzerinden birbirine kırdırıldığını dün gibi hatırlıyoruz. Aynı şekilde çok uzağa gitmeyin yakın bir zaman içerisinde özellikle Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan bu süreçten itibaren bölgedeki ülkelerin nasıl parçalandığını, halkların nasıl birbirine düşman edilmek için azami bir gayret sarf edildiğini hep beraber görüyoruz. Irak paramparça hale getirilmiş. Suriye paramparça olmuş. Aynı şekilde Lübnan zaten yönetilemez bir hale gelmiş. Libya ikiye bölünmüş. Bölgedeki bütün ülkeler maalesef bir iç türbülansına sokulmuş. En son görüyorsunuz Sudan'da neredeyse her şeyi birebir aynı olan halk birbirine düşman hale getirilmeye çalışılıyor. Bütün bunların içerisinde kim kaybetti? Bu bölge halkları kaybetti. Bu bölge halkları ezildi. Kanları döküldü. Şehirleri yağmalandı. Tarihi eserleri yağmalandı. İnsanlar birbirlerine düşman hale getirildi. Allah aşkına bir tek Allah'ın kulu kalkıp bu süreçte son 20-25 yıl içerisinde bölgede olanlardan Türkler kazandı, Araplar kazandı, Kürtler kazandı, Sünniler kazandı, Şiiler kazandı diyebilir mi? DAEŞ'in Suriye'de, Irak'ta faaliyet gösterdiği en yoğun günlerinde Türkiye'deki gazetelerde olan bir haberi hiç unutmam. Küçük bir haber olarak geçti. Irak'ın Tuzhurmatı kentinde Sünni Türkmenlerle, Şii Türkmenler savaş ettiler, kavga ettiler. Şu kadar ölü oldu. Bırakın etnik ayrışmayı, bırakın meslek ayrışmasını, aynı halkı bile birbirinden ayırt edecek birtakım oyunları ortaya koymayı başardılar. Bu oyunu bozmak zorundayız. Bu oyunun inanın ki bu bölgedeki hiçbir kimseye farkı faydası yoktur. Şunu söylüyorum burada da çok açıklıkla söyleyeceğim. Adıyamanlılar Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin yapı taşı olmuş olan insanlardır. Bu şehrin böylesine bir birleştirici bütünleştirici bir kimliği var. Türk'ü, Zaza'yı, Kürd'ü, Sünni'yi, Alevi'yi bir arada tutabilmiş gayrimüslim unsurlarıyla birlikte bir arada yaşamayı başarmış bir kentte konuşuyoruz. Sizi temin ederim ki bu emperyalistler Ne Arap'ı severler ne Türk'ü severler ne Kürt'ü severler ne Maruni'yi severler ne bu bölgedeki herhangi bir Ezidi'yi severler ne Sünni'yi severler ne Şii'yi severler ne Alevi'yi severler. Bu bölgenin halklarını zaten açıkça söylüyorlar. Hele şimdi Siyonist emperyalizmi gördüğünüz zaman adam ne diyor? Bütün bu bölge halkları goyimdir. Yani insan bile değildir. İnsandan aşağı varlıklardır. Bunu adamın bakanı söylüyor. Gazzelleri, Filistinler, oradakiler diyor, insansı varlıklardır diyor. Böyle bir kafa yapısına karşı farklılıklarımızı öne çıkararak bu farklılıkların kullanılmasına müsaade mi edeceğiz? Yoksa farklılıklar benim farklılığımdır. Biz hep beraber farklılıklarımızla emperyalizme karşı dimdik. Birlik içerisinde mi bulunacağız? Tabii ki birlik içinde olacağız. Tabii ki dirlik içinde olacağız. Bu ülke bizimdir. Bu coğrafya bizimdir. Bu topraklar bizimdir. Bu bölge dışarıdan gelenlerin at koşturacağı bir bölge değildir. Hele hele bu ülke asla ve asla yabancının çizmesine, yabancının nefesine dahi kendisini ezmesi için müsaade etmeyen bir milletin ülkesidir. Hep beraber bunu inşallah bir araya getireceğiz. Farklılıklarımızı tabii ki koruyacağız. Herkes kendi farklılığı içerisinde eşit ve özgür Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak varlığını devam ettirecek. Biz hep şunu söylüyoruz Bazen böyle işi kolay anlatmak için üst akıl vs. diyerek kolayına kaçıyoruz. Üst akıl diyorsunuz, elin gavurunun aklı varsa bu milletin de aklı vardır. Bizim aklımız onların aklından çok daha üste olan bir akıldır ve inşallah başaracağız. Son olarak şunu söylemek istiyorum Türkiye'de Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi için müsbet adımlar atılmasıyla ilgili çok büyük çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların iyi niyetli çalışmaların belli noktalara geldiği zaman maalesef birilerinin nasıl rahatsız olduğunu ve bu çabaları nasıl engellediklerini gayet iyi biliyoruz. Bütün müktesebat önümüzdedir. Artık Özellikle içinde bulunduğumuz zaman bu bölgede güçlü bir iç kale tahkimatını zorunlu kılmaktadır. Bunun için diyoruz ki bu sefer mutlaka başaracağız, bu sefer mutlaka kazanacağız ve bu ülkenin her yerinde insanlar huzur içerisinde, barış içerisinde, esenlik içerisinde yaşamaya devam edecek. Ve şunu da söyleyeyim. Bizim ortaya koyduğumuz bu model öyle inanıyorum, yürekten inanıyorum. Başarıya kavuştuktan sonra Türkiye modeli adı altında dünyanın birçok ülkesinde, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde başarılı bir çatışma çözümü modeli olarak ortaya konulacaktır ve inşallah Adıyaman modeli olarak birlikte bir arada yaşamayı başarmış sizlere söylüyorum. Sizler de bu Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olarak gösterilmesi için elinizden gelen bütün gayretle çalışmaya devam edeceksiniz. Bizim yolumuz kardeşlik yoldur. Bizim yolumuz esenlik yoldur. Bizim yolumuz birlik, dirlik yoludur. Birlikten dirlikten bahseden kültürümüzü bugün ete kemiğe büründürerek aramıza sokulmak istenen bütün fitneleri bir tarafa bırakacağız ve hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Allah bu ülkenin ayağına prangalar vurmak isteyenlere fırsat vermesin. Tabii ki biliyoruz, hissediyoruz ve görüyoruz. Türkiye'de çok büyük bir çoğunluk bu komisyonumuzun çalışmalarına büyük destek veriyor. Zaten parlamentoda yer alan on bir siyasi parti, beş partinin grubu var. Altı partide bireysel olarak katılıyor, grubu yok. Bir parti hariç hepsi komisyonun içerisinde. Herkes fikri de söylüyor, büyük bir destek veriyor. Ama şunu da görüyoruz ve biliyoruz ki bazı çakallar da köşelerinde durarak Türkiye'nin bu demokrasi, barış, esenlik ve kardeşlik sürecine bir şekilde müdahil olmaya, onu bozmaya çalışmaları muhtemeldir, mukadderdir. Biz birlik olursak, ortak kararımızı ortaya koyduğumuz bu kararımızı sürdürürsek mutlaka sonuç alacağımızı düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Sizlere de verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Birlikten, beraberlikten, kardeşlikten ve esenlikten ayırmasın.'

Kaynak : PERRE