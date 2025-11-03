'Irak, Hem Komşumuz Hem Kardeşimiz'

Bağdat temaslarını tamamlayan Bakan Bolat, ziyaretleri kapsamında İslam dünyasının iki büyük isminin türbelerini de ziyaret etti. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Irak, bizim dost ve kardeş ülkemiz. 350 kilometrelik sınır hattıyla hem komşumuz hem de kardeşimiz olan bu ülkeyle ticari ilişkilerimizin ilerlemesi elbette doğal bir süreçtir.

Biz kardeş bir ülke olarak ticari ilişkilerimizi geliştirirken, bu topraklarda bulunan İslam âleminin en saygın isimlerinden, tasavvuf büyüğü Abdülkadir Geylani Hazretleri ile İslam coğrafyasında amelî olarak büyük bir kesimin rehberi kabul edilen İmam-ı Âzam Ebu Hanife Hazretleri'nin külliyelerinin restorasyon, bakım ve onarımlarını TİKA aracılığıyla gerçekleştirdik.'

'Cumhurbaşkanımızın Talimatlarıyla Gerçekleştirildi'

Bakan Bolat, külliyelerde yürütülen çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan talimatıyla yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu hizmetler yapıldı. TİKA, dünyanın birçok yerinde benzer hizmetlere, çalışmalara imza atıyor. Bu, benim Bağdat'a dördüncü ziyaretim. Her gelişimde bu mübarek mekânları ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde görüyor, dualarımızı edip öyle ayrılıyoruz.'

Ziyaretin sonunda Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, dua ederek Abdülkadir Geylani ve İmam-ı Âzam Ebu Hanife'nin kabirlerine karanfil bıraktı.

Heyette Milletvekilleri de Yer Aldı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın ziyaretine; bakan yardımcılarının yanı sıra Irak TBMM Dostluk Grubu üyeleri, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz da eşlik etti.

Abdülkadir Geylani: Kadirî Tarikatı'nın Kurucusu

1077 yılında İran'ın Geylan bölgesinde doğan Ebû Muhammed Muhyiddin Abdülkadir el-Geylani, genç yaşta Bağdat'a giderek dönemin önemli âlimlerinden fıkıh, hadis ve tasavvuf ilimleri tahsil etti. Uzun yıllar süren inzivanın ardından halka vaazlar vererek Kadirî Tarikatı'nı kurdu.

'Gavs-ı Âzam' unvanıyla anılan Geylani'nin öğretileri; tevazu, sabır, doğruluk ve Allah'a tam teslimiyet üzerine kuruludur. Türbesi, her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilen Bağdat'tadır.

Önemli eserleri:

Fütûhü'l-Gayb

el-Gunye li-Tâlibî Tarîki'l-Hakk

Sirrü'l-Esrâr

el-Fethü'r-Rabbânî

İmam-ı Âzam Ebu Hanife: Hanefi Mezhebi'nin Kurucusu

699 yılında Kufe'de doğan Numan bin Sabit, genç yaşlarda ticaretle uğraşırken dinî ilimlere yöneldi. Hocası Hammad bin Ebi Süleyman'ın vefatından sonra ders halkasını devralarak İslam hukukunun sistemli biçimde işlendiği ilk ilmi okullardan birini kurdu.

Hanefi Mezhebi'nin kurucusu olan Ebu Hanife, akıl ve kıyasa önem vererek İslam hukukunda rasyonel bir yaklaşım geliştirdi. Abbasi Halifesi Mansur döneminde kadılık görevini reddettiği için hapsedilmiş, zindanda zehirlenerek vefat etmiştir. Türbesi Bağdat'tadır.

Öne çıkan eserleri:

el-Fıkhü'l-Ekber

el-Fıkhü'l-Ebsat

Âlim ve Müteallim

Vasiyetname

Kaynak : PERRE