'Milletimizin Güveniyle 23 Yıldır İktidardayız'

Milletvekili Özhan, AK Parti'nin Türk siyasi tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, 23 yıldır kesintisiz iktidarda kalmasının milletin güven ve istikrar arzusunun bir yansıması olduğunu ifade etti. Özhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'AK Parti, Türk siyasi tarihinin çok partili döneminde, 23 yıldır kesintisiz iktidarda kalarak milletimizin güvenini ve istikrar arzusunu temsil etmeye devam etmektedir. 3 Kasım 2002'de milletimizin güçlü desteğiyle iktidara gelmiş olan partimiz, bu süre içinde hizmet ve eser siyasetiyle Türkiye'yi her alanda dönüştürmüştür.'

'Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kararlılıkla İlerliyoruz'

AK Parti'nin Türkiye'yi her alanda ileriye taşıdığını dile getiren Özhan, partinin temel anlayışının millete hizmet etmek olduğunu belirtti:

'Milletimizle kurduğumuz gönül bağını koruyarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Her alanda reformlar yaparak demokrasimizi güçlendirdik, ekonomimizi büyüttük ve milletimizin refahını artırdık.'

'Adıyaman Her Alanda Büyük Bir Değişim Yaşadı'

Açıklamasında Adıyaman'a da özel olarak değinen Özhan, AK Parti iktidarları döneminde kentin önemli bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı:

'AK Parti iktidarları döneminde Adıyaman, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar büyük bir değişim yaşamıştır. Her köşesine hizmet eli uzanmış, her hanesinde umut yeşermiştir. Bu kutlu yürüyüşte Adıyamanlı hemşehrilerimizin samimiyeti, sadakati ve desteği en büyük gücümüz olmuştur.'

'Milletimizin Hizmetkârı Olmayı Sürdüreceğiz'

Milletvekili Hüseyin Özhan, açıklamasını AK Parti'nin hizmet anlayışını sürdüreceği vurgusuyla tamamladı:

'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin hizmetkârı olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin ve Adıyaman'ın yarınları için çalışmaya, üretmeye ve eser siyasetiyle iz bırakmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE