'AK Parti, Çağa Damgasını Vuran Bir Halk Hareketidir'

Milletvekili Alkayış, 3 Kasım 2002'nin sadece bir seçim tarihi değil, aynı zamanda Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Alkayış, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün, Ak Dava'nın ve aziz milletimizin iktidara gelişinin 23. yıl dönümüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından millete hizmet yolunda bugüne kadar önemli hizmet ve yatırımlar ortaya konmuştur. Bundan sonraki süreçte de AK Parti icraatları hız kesmeden devam edecektir.'

'Engelleri Kaldırdık, Demokrasinin Önünü Açtık'

Partinin 23 yıllık iktidar sürecinde Türkiye'nin her alanda önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Alkayış, AK Parti'nin millet iradesine dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı:

'Tecrübeli ve yetkin kadrolarıyla 23 yılda Türkiye için önemli yatırımlar yapan, birçok projeyi uygulamaya koyan, ülkemizin müreffeh bir düzeye erişmesi için gayret gösteren partimiz, bu süre içerisinde insanımızın önündeki birçok engeli ve yasaklamaları kaldırarak milletimizi rahatlatmış, demokrasinin önünü açmıştır. Bugün ülkemizin eğitim, sağlık, adalet, tarım, ekonomi gibi alanlarda elde ettiği kazanımlarda AK Parti'nin payı en yüksektir.'

'Milletimizin Teveccühü En Büyük Gücümüzdür'

Partinin en büyük gücünü milletten aldığını ifade eden Alkayış, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Gücünü daima milletten alan, milletimizin teveccühünü her zaman kazanmış olan ve kendi insanına sonuna kadar güvenen partimiz, ülkemizin ve milletimizin yarınlarını inşa etmek için canla başla çalışmaktadır. İnsanımızın aydınlık geleceği için daha atacak çok adımımız, icraata dönüştürecek çok projemiz ve hepsinden önemlisi hiç yitirmediğimiz umudumuz ve inancımız vardır.'

'AK Parti, Mazlumların Umudu Olmaya Devam Edecek'

Alkayış, açıklamasının sonunda AK Parti'nin sadece Türkiye için değil, tüm mazlum coğrafyalar için de bir umut kapısı olduğunu belirtti:

'Milleti ile elbirliği ve gönül birliği etmiş olan, bütün dünyada mazlumların umudu olarak görülen AK Parti'nin iktidar oluşunun 23. yıl dönümünü kutlarken, ilk günden bugüne partimize üstün emekler vermiş olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün üyelerimize, teşkilatlarımıza ve gönüldaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza en içten hürmetlerimi sunuyorum.'

Kaynak : PERRE