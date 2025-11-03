Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaretin ardından Kurtulmuş, kentteki diğer temaslarını sürdürmek üzere mezarlıktan ayrıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a ziyaretinde Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan eşlik etti.

Ziyarete Protokol Üyeleri de Katıldı

Kurtulmuş, mezarlık ziyaretinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Adıyaman Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, programın ardından Yeni Mezarlık'taki Deprem Şehitleri Mezarlığı'na geçti. Ziyarette, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfiller bırakan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua törenine katıldı.

