Deprem Şehitlerinin Mezarlarına Karanfil Bıraktı
Adıyaman Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, programın ardından Yeni Mezarlık'taki Deprem Şehitleri Mezarlığı'na geçti. Ziyarette, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfiller bırakan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua törenine katıldı.
Kurtulmuş, mezarlık ziyaretinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.
Ziyarete Protokol Üyeleri de Katıldı
TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a ziyaretinde Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan eşlik etti.
Ziyaretin ardından Kurtulmuş, kentteki diğer temaslarını sürdürmek üzere mezarlıktan ayrıldı.
Kaynak : PERRE