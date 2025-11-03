'Malatya Kitapla Bağı Kuvvetli Kadim Bir Şehir'

Yazar Yusuf Tosun, imza günü sonrası yaptığı açıklamada Malatya Kitap Fuarı'ndan övgüyle bahsetti. Tosun, fuara olan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getirerek şöyle konuştu:

'Bugün Okur Kitaplığı standında yeni çıkan kitaplarımızı imzaladık. Güzel bir katılım oldu. Yeni okuyucularla tanışma, sohbet etme fırsatı oluştu. Zaten Malatya öteden beri kitapla bağı kuvvetli olan kadim bir şehir. İyi bir okuyucu kitlesi var. Bu nedenle kitap fuarı da bölgede çok ilgi görüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden fuara şair ve yazarlar katılıyor. Panayır havasında bir fuar var burada. Çevre şehirlerden de fuara gelen kitapseverler var.'

Tosun, Malatya'daki organizasyonun profesyonel bir şekilde yürütüldüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti:

'Benim için de verimli bir imza etkinliği oldu. Birçok kitap dostuyla tanışıp sohbet ettik. Güzel bir hatıra oluştu. Bu güzel organizasyon için kıymetli Belediye Başkanımız Sami Er Bey'in şahsında emeği geçen tüm belediye çalışanlarına, fuarın paydaşı olan İstanbul Valiliği, TOBB ve Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'a teşekkür ediyoruz. Malatya'da güzel bir organizasyon var, kurumlar arasında iyi bir iletişim var. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum.'

Malatya Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi

Bu yıl da binlerce kitapseveri ağırlayan Malatya Kitap Fuarı, bölge halkının kültürel etkinliklere olan ilgisini bir kez daha gösterdi. Söyleşi, tiyatro, konferans, panel ve imza günleriyle dolu fuar hem okuyuculara hem de yazarlara verimli bir buluşma ortamı sundu. Fuar süresince onlarca yazar, eserlerini tanıtırken, yayınevleri de yeni okurlarla iletişim kurma fırsatı buldu.

Yusuf Tosun Kimdir?

1972 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Yusuf Tosun, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde tamamladı. Yazın dünyasına deneme, öykü, mektup, günlük ve biyografi türlerinde katkı sağlayan Tosun'un eserleri Okur Kitaplığı, Bengisu Yayınları, Çıra Yayınları, Birey Yayınları ve Yarın Yayınları tarafından yayımlandı.

Çeşitli dergi, gazete ve dijital platformlarda yazıları yayımlanan Tosun, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev aldı. Anadolu Yazarlar Birliği Onursal Başkanı olan Tosun, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak : PERRE