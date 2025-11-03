Törene TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Resul Kurt ve Mustafa Alkayış, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Keleş: 'Üniversiteler bilginin ahlak ve adaletle buluştuğu merkezlerdir'

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, törende yaptığı konuşmada üniversitelerin 'Türkiye'nin gelecek vizyonunun akıl ve bilimle inşa edildiği stratejik merkezler' olduğunu söyledi.

'Bilgiyle yoğrulmuş, ahlakla bütünleşmiş, milli ve manevi değerlerle harmanlanmış nesiller yetiştirmek üniversitelerin asli görevidir' diyen Keleş, medeniyetimizin ilmi 'ahlak, adalet ve hikmetin rehberi' olarak gördüğünü ifade etti.

Rektör Keleş, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarına değinerek, 'Üniversiteler yalnızca bilgi üretmekle değil, o bilgiyi insanlık, barış ve adalet için kullanmakla da sorumludur. Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını, adaletin hâkim olduğu bir dünyanın yeniden inşasını diliyoruz' dedi.

'Adıyaman Üniversitesi bölgesel gelişime yön veriyor'

Adıyaman Üniversitesi'nin 14 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 15 araştırma merkeziyle 17 bini aşkın öğrencisi ve 51 bin mezunuyla bölgesine nitelikli insan kaynağı kazandırdığını söyleyen Keleş, 'Üniversitemiz bilgi üretimini toplumsal faydaya dönüştürme anlayışıyla deprem sonrası şehrimizin yeniden yapılanma sürecine aktif katkı sağlamaktadır' dedi.

Deprem sonrası yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Keleş, Besni kampüsünde Erdemoğlu Ailesi tarafından yaptırılan Meslek Yüksekokulu binasının hizmete girdiğini, Diş Hekimliği Hastanesi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, yeni kütüphane ve teknokent inşaatlarının devam ettiğini söyledi.

'Bu süreçte bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımıza, milletvekillerimize, valiliğimize, belediyelerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Öğrenciler geleceğin mimarlarıdır'

Keleş, öğrencilere hitaben 'Sizler bu üniversitenin kalbi, geleceğin mimarlarısınız. Gerçek başarı yalnızca bireysel kazanımlarda değil, insanlığa kattığınız değerde gizlidir' dedi. Konuşmasını, 'Birlikte bilimin, emeğin ve ortak değerlerin ışığında daha aydınlık yarınlara yürüyeceğiz' sözleriyle tamamladı.

Vali Varol: 'Adıyaman küllerinden doğdu'

Açılışta konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecine değindi.

'Asrın felaketi olarak tanımlanan deprem, birkaç ömürde bir yaşanabilecek bir yıkımdı. 8.561 vatandaşımızı kaybettik. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliği, kurumlarımızın gayreti, sivil toplumun desteği ve dost ülkelerin yardımlarıyla yeniden ayağa kalktık' dedi.

'Üniversitemiz küllerinden yeniden doğdu'

Üniversitenin deprem sonrası toparlanma sürecine dikkat çeken Vali Varol, 'Rektörlerimiz ve akademik kadromuz büyük fedakârlık gösterdi, üniversitesine sahip çıktı. Bugün Adıyaman Üniversitesi 17 binden fazla öğrencisiyle yeniden bilimin üretildiği bir merkez haline geldi' ifadelerini kullandı.

Vali Varol, konuşmasını 'Eğitim kurumlarımızın yeniden yapılanması, Adıyaman'ın geleceğine güvenle bakmasını sağlamıştır' sözleriyle tamamladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye'nin yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olacak'

'Adıyaman küllerinden yeniden doğan bir şehir'

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, konuşmasında Adıyaman halkına 'şehrin yeniden doğuşundaki gayreti' nedeniyle teşekkür etti.

'Depremden sonra buraya defalarca geldik. O büyük yıkımı unutmak mümkün değil ama Adıyaman küllerinden yeniden doğan bir şehirdir. Kısa sürede gerçekleşen bu rehabilitasyon her türlü takdirin üzerindedir' dedi.

'Ebu Zer ve Mahmud El Ensari'nin manevi mirası'

Konuşmasında Ebu Zer-i Gıfari ve Mahmud El Ensari Hazretlerini anan Kurtulmuş, 'Ebu Zer doğruluğun, zalimin karşısında susmamanın simgesidir. Adıyamanlıların çocuklarına verdikleri Ebu Zer ismi, bu toprakların maneviyatını yansıtır' ifadelerini kullandı.

'Dünya yeniden yapılanıyor; Türkiye güçlü olmalı'

Kurtulmuş, dünyanın siyasetten ekonomiye, teknolojiden toplumsal yapılara kadar yeniden şekillendiğini belirterek 'Türkiye böyle bir dönemde dikkatli, güçlü ve yere sağlam basmak zorundadır. Günlük çözümlerle ayakta kalamayız' dedi.

'Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'

'Her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bu yalnızca ekonomik ya da askerî değil, aynı zamanda toplumsal güçle, kardeşlik duygusuyla mümkündür' diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin ikinci yüzyılının 'bilimin, sanatın, dayanışmanın yüzyılı' olacağını belirtti.

'Deprem sonrası toplumsal dayanışmayı Adıyaman'da gördük'

Kurtulmuş, 'Depremin hemen ardından Adıyaman'a geldiğimizde, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın dayanışmasına şahit olduk. Türkiye'nin kardeşlik ruhu burada vücut buldu' dedi.

'Terör sussun, huzur ve esenlik hâkim olsun'

Terörün 'emperyal odaklar tarafından bir araç' haline getirildiğini belirten TBMM Başkanı, '50 yılda on binlerce insanımızı kaybettik. 2013'te terörün Türkiye'ye maliyeti 1,3 trilyon dolardı. Bugün bu rakam en az üç katına çıkmıştır' dedi.

'Yeter ki silahlar sussun, huzur ve esenlik hâkim olsun' diyerek Meclis'te yürütülen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını anlattı. 'Bir parti hariç, 15 partinin katıldığı toplantılarda herkes görüşünü özgürce ifade ediyor. Ortak talep, silahların gömülmesi iradesidir' diye konuştu.

'Provokasyonlara rağmen başaracağız'

'Bazı çevreler terörsüz bir ortam oluşmasın diye bekliyor olabilir ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız. Biz kazanacağız, kardeşlik kazanacak' diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin terör tuzağını 'emperyalistlerin böl-yönet siyaseti' olarak niteledi.

'Kardeşlik için eşitlik, adalet ve özgürlük şart'

Kurtulmuş, 'Kardeşliği tesis etmenin yolu adalet, eşitlik ve özgürlükten geçer. Irkçılığın bizim lügatimizde yeri yoktur. İnsanların birbirine üstünlüğü yoktur, üstünlük yalnızca takvadadır. Eşitlik ve adalet güven üretir; bu da güçlü devlet-millet kaynaşmasının anahtarıdır' dedi.

'Bölgesel eşitlik ve üniversitelerin rolü'

Bölgesel eşitliğin önemine değinen Kurtulmuş, 'Türkiye'de bugün 208 üniversite ve 7 milyonu aşkın öğrenci var. Adıyaman Üniversitesi bunun somut bir göstergesidir. Üniversiteler şehirle iç içe olmalı; şehrin çarşısında, tarlasında, pazarında olmalıdır' diye konuştu.

'Bilgi yetmez; hikmet ve irfan gerekir'

'Bilgi tek başına yeterli değildir' diyen Kurtulmuş, bilginin üzerine hikmet ve irfanın eklenmesi gerektiğini belirtti:

'Atom bombasını üretenler dünyanın en zeki insanlarıydı ama bilgilerini insanlığın hayrına kullanmadılar. Hikmeti olmayan bilim dünyaya felaket getirir. Üniversitelerimiz bilginin insanlığın faydasına dönüşmesi için çalışmalıdır.'

'Güçlü toplumsal sözleşme şart'

Kurtulmuş, Türkiye'nin yüzyılı vizyonunun 'toplumsal dayanışma ve kardeşlik ahlakını içselleştiren bir toplumsal sözleşmeyle' desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu süreçte sosyal bilimlerin ve üniversitelerin önemli rol üstleneceğini söyledi.

Açılış programı, akademik yılın ilk ders etkinliklerinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı, 'bilim, kardeşlik ve dayanışma teması'yla başladı.

Kaynak : PERRE