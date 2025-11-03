Belediye binasında gerçekleşen görüşmede, Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, belediyenin yürüttüğü projeler ve yerel yönetimlerin karşılaştığı mali zorluklar ele alındı.

Ziyaretin ardından Başkan Tutdere, PERRE Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada Adalet Bakanlığı'na iletilen deprem tazminatlarıyla ilgili taleplerin bazı çevrelerce çarpıtıldığını belirterek, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Adalet Bakanlığı'na talebimiz çok açık: Tazminatlar hazinece ödensin'

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların açtığı tazminat davalarının gelecekte infaz sorunu doğurabileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

'6 Şubat depremlerinde çok büyük kayıp veren şehirlerin başında Adıyaman geliyor. Tabii ki bu acıların telafisi imkânsız. Giden yakınlarımızı, canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil. Ama acıların bir nebze telafisi için şu anda mağdur olan vatandaşlarımızın mahkemelerde açtığı davalar var ve bu davalar sonucunda hükmedilecek tazminatlar var.'

Başkan Tutdere, bu tazminatlarla ilgili kamuoyuna yanlış yansıtılan yorumlara tepki gösterdi:

'Bu tazminatlarla ilgili özellikle Adalet Bakanlığı'na vermiş olduğumuz dosyada ve halk adına sunduğumuz taleplere ilişkin bazı kalemler, gerçekten her şeyi ters yorumlayarak algı peşinde koşan kimi çevrelerce çarpıtıldı. Buradan herkesin anlayabileceği bir şekilde tekrar ifade ediyorum: Adalet Bakanlığı'ndan talebimiz, isteğimiz şuydu; vatandaşlarımız mağdur oldular, yakınlarını kaybettiler ve bu kayıplarından dolayı açmış oldukları davalar sonucunda mahkemeler tazminata hükmedecek.'

'Vatandaş mahkemeyi kazansa bile kararın infazı yapılamayacak'

Tutdere, mahkemelerin verdiği tazminat kararlarının uygulanması konusunda ciddi zorluklar yaşanabileceğini vurguladı:

'Biz bu tazminatın direkt hazine tarafından, yani devlet kasasından ödenmesi için yasal değişiklik yapılsın dedik. Aksi takdirde vatandaş mahkemeyi kazanacak ancak kararın infazı olmayacak. Vatandaşın parasını kim ödeyecek? Vatandaşın parasını belediyelerin şu anda ödeme şansı yok. Diğer kurumların da ödeme şansı yok.'

'Hazine mahkeme kararlarını doğrudan infaz etmeli'

Başkan Tutdere, önerdikleri düzenlemenin vatandaş lehine olduğunu belirterek, konunun insani boyutuna dikkat çekti:

'Dolayısıyla mahkemenin verdiği tazminatın hazine tarafından, devlet tarafından doğrudan infazının yapılması vatandaşımızın faydasınadır. Vatandaşımız mahkemenin verdiği tazminatı hazineden alacak, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, kendi evini yapacak, bir nebze hayata tutunmak için bir imkâna kavuşmuş olacak.'

'Bu halkımızın yararınadır; çarpıtanlara söylüyorum, bu büyük bir vicdansızlıktır'

Tutdere, kamuoyunda yanlış yönlendirmeler yapanlara sert tepki gösterdi:

'Benim buradan Adalet Bakanlığı'ndan isteğim buydu. Tam anlamıyla vatandaşımızın faydasına, halkımızın mahkeme kararıyla ulaşmaya çalıştığı tazminatın hızlı bir şekilde devlet tarafından, hazine tarafından karşılanmasınadır. Bu halkımızın yararınadır, tüm deprem illerindeki vatandaşlarımızın yararına ve faydasınadır.

Çünkü mahkeme kararları infaz edilmediği zaman, paralar ödenmediği zaman sadece kâğıt üzerinde kalacaktır.'

'Şu an bizim dediğimiz şekilde bir yasal düzenlemenin yapılması vatandaşın hakkına ulaşmasını hızlandıracak ve vatandaşlarımız tazminatlarına hızlı bir şekilde devlet eliyle, hazine eliyle ulaşmış olacaklardır. Bunu çarpıtanlara, bunun altından başka niyet arayanlara tek kelimeyle söylüyorum: Sizin yaptığınız büyük bir vicdansızlıktır.'

'Bu mücadeleyi gölgelemeye kimsenin hakkı yok'

Başkan Tutdere, halkın hakkı için verdikleri mücadelenin çarpıtılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı:

'Bu mağdur vatandaşların hakkı için, hukuku için verdiğimiz mücadeleyi gölge düşürmeye hakkınız yok. Biz her zaman olduğu gibi halkımızın yararı, vatandaşlarımızın menfaati için ne gerekiyorsa her ortamda, her platformda bunları dile getireceğiz.

İlgili mercilere, makamlara da iletmeye devam edeceğiz. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu kalemlerini başka amaçlar için kullananlara da buradan bu çağrıyı da yapmış olayım.'

'Ziyaret Adıyaman için moral kaynağı oldu'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutdere, 'Meclis Başkanımızın Adıyaman'da bulunması şehrimiz için moral olmuştur. Belediye çalışanlarımız ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE