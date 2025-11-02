HÜDAPAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş, Adıyaman - Kahta Yolu'ndaki 30 kilometrelik yol çalışmasının 20 yıldır bitmediğini ve yoğun araç trafiği nedeniyle kazaların artığını açıklayarak, 'Adıyaman-Kahta Yolu'ndaki kazalar, ocaklara ateş düşürmekte, travmalar oluşturmakta ya da yaralanmalar sebebiyle sakatlanmalara yol açmaktadır' dedi.

'Adıyaman - Kahta Yolu uzun süredir tamamlanamıyor'

Başkan Yetiş, Kahta Yolu'nun 6 Şubat depremlerinden sonra yoğunluğunun artığını belirterek, 'Adıyaman Kahta Yolu bitmek bilmeyen bir yol inşaatına dönüştü. 20 seneye yakındır 30 kilometrelik yol kaç defadır sökülüp tekrar yapılıyor. Bu yol 2021 verilerine göre, Adıyaman'ın günlük ortalama 2 bin 300 araç geçişiyle en yoğun yoludur. Depremden sonra takdir edersiniz ki, bu yolun yoğunluğu neredeyse 2 katına çıkmıştır. Dolayısıyla uzun süren bu yol çalışmaları adeta bir çileye dönüşmüş durumdadır. Elbette ki yollarımızın kaliteli olması, genişletilmesi ve kazalara sebebiyet vermeyecek şekilde çalışmaların yapılması hepimizin arzusu ve takdirindedir. Ancak bu kadar uzun süren yol çalışmaları dolayısıyla yoğun araç geçişi olan bu yol kaçınılmaz bir şekilde kazalara sebebiyet vermektedir. İşte bugün bundan dolayı buradayız' dedi.

'Kazalar Artıyor, Can Kayıpları Yaşanıyor'

Deprem sonrası Adıyaman-Kahta Yolu'nda yeniden başlatılan yol yapım çalışmalarının süresinin uzaması nedeniyle kazaların sıklaştığının altını çizen Başkan Yetiş, Depremden sonra Adıyaman- Kahta Yolu tekrar yol yapım çalışmasına alınmıştır. Sürenin bu kadar uzamasından kaynaklı olarak gün geçmiyor ki kazalara sebebiyet vermesin. Bir ay önce bir ailenin yok olmasıyla neticelenen kaza hâlâ yüreklerde acısını ve hafızalarda tazeliğini korumaktadır. 2 gün önce Hasancık mevkiinde yine bir kaza meydana gelmiş ve bu kazada bir polis memuru ile bir muhtar ağır yaralanmıştı. Kazalar ocaklara ateş düşürmekte, travmalar oluşturmakta ya da yaralanmalar sebebiyle sakatlanmalara yol açmaktadır. Bu kısa mesafeden sağ salim gidip dönmek şükür kurbanı kesmeyi gerektirecek hal almış, neredeyse kefen giymeden yola çıkılmaz anlayışı oluşmuştur. Bu panik hali kaza riskini daha da artırıyor, can ve mal kayıplarına sebep oluyor' ifadelerini kullandı.

'Diğer Yollar da Tehlike Altında'

Yetkililere seslenen Başkan Yetiş, '30 kilometrelik yol neden bu kadar sürede bitirilemiyor? Sadece Adıyaman-Kahta arasındaki yol için burada değiliz. Yıllardır Samsat yolu da ölümlü kazalara sebebiyet vermekte ve ocaklara ateş düşmektedir. Özellikle Taşkuyu ve Uzuntepe köy yol ayrımları bu kazaların olduğu noktalar olmasına rağmen buralarla ilgili bir çalışma yapılmamaktadır. Kahta-Siverek arası yol yapımı malumunuz olduğu üzere, 10 yıla yakın bir süredir devam etmekte ve henüz bitirilmemiştir. Narince-Gerger yolunda çalışmalar 2 yıldır başlamış olmasına rağmen uzun süren iş durdurulmasıyla ne zaman biteceği ile ilgili bir cevap bulunamamaktadır. Aynı şekilde yıllardır yapılacak denilen Adıyaman-Çelikhan yolu için nihayet çalışma başlamış, ancak bunun da ne kadar sürede bitirileceği ve diğer yollarımız gibi aynı akibetle karşı karşıya kalacağı endişesi mevcuttur' ifadelerini kullandı.

'Ulaştırma Alanında Ülke Genelinde Çağ Atlarken, Adıyaman'da Yol Yapım Süreçleri Uzun Sürüyor'

Başkan Yetiş, ulaştırma alanında ülke genelinde yürütülen yol yapım çalışmalarının çağ atlatacak düzeyde olduğunu, ancak Adıyaman'daki yol yapım süreçlerinin uzun sürdüğünü aktararak, 'Ulaştırmada ülkemiz her tarafta yol yapım çalışmalarıyla çağ atlamışken Adıyaman ilimizin yol yapım çalışmalarının bu kadar uzun sürmesine dikkat çekmek için kefenlerimizi giydik ve buradan yetkililere sesleniyoruz. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, ilgili mülki amirler ve her yol yapım ihalesi için bize müjdeler veren siyasi yetkililer! Adıyaman'ın toplam il yolu 517 kilometredir. Ülkemiz genelinde en ulaşılmaz yerlere tüneller ve geniş yollar yapılıyor. Adıyaman'ın en işlek yolları bu kadar uzun süre devam eden yol çalışmaları nedeniyle ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veriyor. Kazaların en aza indirilmesi için lütfen bir an evvel bu çalışmaları hızlandırın ve vatandaşımızın bu çilesi de sona ersin' dedi.

Kaynak : PERRE