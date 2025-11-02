Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilgili başkan yardımcısı ve altyapı firmalarının temsilcileriyle bir araya gelerek kent genelinde yürütülen yağmur suyu ve kanalizasyon hat yenileme çalışmalarını değerlendirdi.
DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: 'Ahmet Türk ve Ekrem İmamoğlu'nu hiç ayırt etmedik'
İçeriği Görüntüle
Başkan Tutdere Adıyaman'da altyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizerek, 'Kent genelinde altyapıyı güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar, hafta sonu ve gece gündüz demeden kararlılıkla devam ediyor' ifadelerini kullandı
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS