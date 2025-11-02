Spor İstanbul tarafından Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım 2025 Pazar günü büyük bir heyecana sahne oldu. Asya yakasından başlayıp Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42,195 kilometrelik parkur, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcunun kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Türk atletizminin en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve Dünya Atletizm Birliği'nin 'Gold Label' kategorisinde yer alan maratona, 126 ülkeden 40 binden fazla kişi kayıt yaptırdı. Parkur, profesyonel atletler ve halk koşucuları için unutulmaz bir deneyim sundu.

Erkekler kategorisinde Kenyalı Rhonzas Lokitam Kilimo birinci olurken, kadınlarda Etiyopyalı Bizuager Aderra maratonu birincilikle tamamladı. Yarış, elit atletlerin yüksek tempolarını son ana kadar korumasıyla dikkat çekti.

Ayrıca, maratonun 8 kilometrelik halk koşusu, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağının yanından başladı.

Kaynak : PERRE