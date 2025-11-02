Ticaret Bakanlığı, patates fiyatlarına ilişkin sosyal medyada ve bazı basın organlarında dolaşan bilgilerin doğru olmadığını bildirdi. Bakanlık, 'Patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesindedir. Kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını temsil etmemektedir' ifadelerini kullandı.

Bakanlık, fiyat oluşumunda arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu paylarının etkili olduğunu vurguladı. Açıklamada, 'TZOB kaynaklı ve sosyal medyada paylaşılan 'üreticide 5 lira olan patatesin markette 25 liraya satıldığı' iddiaları yanlıştır' denildi.

Denetimler ve Yaptırımlar Sürüyor

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve spekülatif uygulamalara karşı ülke genelinde denetimlerin devam ettiğini açıklayarak, 'Mevzuata aykırı durumlarda idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesi esas alınmaktadır. Üreticiden tüketiciye kadar adil ve sağlıklı fiyat oluşumu için ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon sürdürülmektedir' ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, vatandaşları doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemeye ve resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

