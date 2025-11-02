Kahta ilçesine bağlı köseler Köy meydanında düzenlenen toplantıya 30'dan fazla muhtar katıldı. Muhtarlar ve köylüler tek tek mikrofonu alarak yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Programa Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Resul Kurt ve Mustafa Alkayış katıldı. Aynı zamanda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Kavak ve Turan Yıldırım katıldı.

Ayrıca sağlık, tarım, çevre, gençlik, eğitim, DSİ, AFAD, orman, kültür ve turizm gibi hemen hemen tüm kurumların müdürleri de köy meydanında hazır bulundu.

Köy meydanında düzenlenen toplantıda konuşulan her sorun, anında ilgili kurum amirine aktarıldı. Milletvekili İshak Şan, 'Bu iş hemen çözülsün' diyerek sorunların yerinde çözülmesi talimatını verdi.

Adıyaman Milletvekilli İshak Şan; Kahta'nın Hacıyusuf köyünde yapımı tamamlanan 1000 tonluk içme suyu deposu tamamlanma aşamasında ve Recep içme suyu hattı üzerinden 20 köyün su sorununu çözülecek.

Ayrıca Tut köyünde yapılan 1000 tonluk su deposu sayesinde 20 köy daha temiz içme suyuna kavuşacak. Bu projelerle Kahta'nın güney bölgesinde yıllardır süren su sıkıntısının tamamen sona ermesini hedefliyoruz.'dedi.

Milletvekili Şan, bununla birlikte Köseler, Sultanmağara, Şeysoy ve Pavik köylerinin içme suyu sorununu çözmek için ihale sürecinin başlatıldığını belirtti. Yaklaşık 15 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek proje kapsamında bu köylerin içme suyu, güneş enerji sitemiyle Atatürk Barajı'ndan sağlanacak. Köylerin kalıcı çözümlerle donatılması için çalışmaların devam edeceğini belirterek, köylülerin yaşam kalitesini artıracak hizmetleri bir bir hayata geçireceğiz.' Diye konuştu.

Programın ardından Şan, katılan tüm köy muhtarlarına ve köy halkına teşekkür etti.

