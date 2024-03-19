Bir dizi programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekilleri Doç. Dr Resul Kurt, Doç.Dr İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ile birlikte Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde "Türkiye Yüzyılı"nda Çalışma Hayatı Buluşmaları kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi.

ATSO Başkan Torunoğlu, toplantıda söz alarak 30 Nisan'da sona erecek olan mücbir sebep halinin yeniden uzatılması ve TYP bütçesinin özel sektöre ayrılmasını dile getirdi.

Torunoğlu, toplantıda söz alarak şunları söyledi; “Mücbir sebep konusu bizim için çok önemli. Şu anda halen 6 Şubat depreminden sonra siftah yapamayan işyerini açamayan çok sayıda işletme var. Tabi OSB’de yüzde 80-90’ı toparladı ama şehir merkezinde Gölbaşı ve Besni ilçemizde çok sayıda daha fatura kesememiş işletmelerimiz var çünkü işyerleri tamamen yıkıldı. Bildiğiniz gibi Van’da bir deprem oldu. O zaman 2011 yılında 5 yıllık mücbir sebep ilan edilmişti. Bizim yaşadığımız deprem belki de onun on beş katı. Adıyaman’ın ticari potansiyeli ortada. Bizim için en azından bu yılsonuna kadar mücbir sebebin devam etmesi çok çok önemli. Bu konuda sizlerden bir söz istiyoruz. Ayrıca bizler sanayiciler olarak Toplum Yararına Programı sanayide görmek istiyoruz. TYP’de çalışanları işbaşı eğitim programına dahil edebilirsek iş gücü eksiğimizi tamamlamış oluruz hem de devletimizin bu katkısı daha verimli şekilde gerçekleşir. Geçici bir süreyle değil de biz onları çalıştıkları müddetçe istihdam etmeye hazırız. Biz istiyoruz ki onlar sürekli çalışsınlar” dedi.

Başkan Torunoğlu’nu dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çalışmaların devam ettiğini belirterek Adıyaman’ın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.



Kaynak : PHA