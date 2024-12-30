Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bölge valileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Sulu Tarım Adıyaman’ın Kurtuluşu Olacak"

Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Susuz tarım nedeniyle verimliliğin düşük olduğunu belirten Torunoğlu, Adıyaman’da acilen sulama barajlarının tamamlanması gerektiğini vurguladı:

“Adıyaman’da susuz tarım kıt kanaat idare edilmektedir. Sulu tarıma geçiş, hem tarım desenini hem de bölge ekonomisini dönüştürecektir. Koçali, Gömükan ve Çetintepe barajlarının tamamlanması ile 1 milyon 750 bin dekar arazi sulanacak, ilimizin ürün deseni tamamen değişecektir. Bu barajların tamamlanması Adıyaman için hayati bir öneme sahiptir.”

Torunoğlu, artan girdi maliyetleri nedeniyle tarım sektörünün zorluklar yaşadığını ve yeni yatırımlardan kaçınıldığını belirterek, tarım sektörüne sanayi sektörüne benzer teşviklerin sağlanması gerektiğini söyledi.

"2026 Yılı Nemrut Yılı Olsun"

Adıyaman’ın turizm potansiyeline de değinen Torunoğlu, 2026 yılının "Nemrut Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu. Nemrut Dağı’nın ulusal ve uluslararası tanıtımıyla bölge turizminin canlanacağını ifade eden Torunoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Nemrut Dağı, insanlığın ortak mirasıdır. İki bin yılı aşkın süredir medeniyetlere tanıklık eden bu eşsiz değer, Adıyaman’ın ekonomisinde ‘bacasız sanayi’ olarak büyük bir yer tutmaktadır. Depremle zor günler geçiren şehrimizin toparlanması için 2026 yılının ‘Nemrut Yılı’ ilan edilmesi ve Nemrut Dağı’nın uluslararası düzeyde tanıtılması, Adıyaman turizmine yapılabilecek en büyük katkı olacaktır.”

GAP Eylem Planı ve Bölgesel Kalkınma

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının onayıyla yürürlüğe giren ve 2024-2028 yıllarını kapsayan GAP Eylem Planı kapsamında başlatılacak projeler de ele alındı. Plan çerçevesinde barajlar, su kanalları, tarım, enerji, sanayi ve ürün çeşitliliğine yönelik çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor.

Torunoğlu, Adıyaman’ın sanayi, tarım ve turizm alanlarında yapılacak yatırımlarla toparlanabileceğini vurgulayarak, bölgenin geleceği için iş birliği çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA