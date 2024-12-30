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Deniz Yücel, DEM Parti’nin açıklamalarını ve sürece dair olası parti ziyaretlerini değerlendirerek şunları söyledi:

“Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in açıklamalarını takip ettik. Kendileri bizden de tıpkı diğer siyasi partiler gibi randevu isteyeceklerini ifade etti. CHP olarak prensip gereği tüm siyasi partilerle diyalog zeminindeyiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in defaatle altını çizdiği gibi, başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve şehit ailelerini rahatsız edecek hiçbir adımın atılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreç ilerledikçe ve bir ziyaret gerçekleşirse, bunu partimizin yetkili kurullarında değerlendirerek kamuoyuna açıklama yapacağız.”

2024 Yılını Değerlendirdi: "Kara Bir Yıl"

Yücel, 2024 yılını değerlendirirken ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Özellikle işçi ölümleri, kadın cinayetleri ve demokratik hak ihlallerini gündeme getirdi:

“2024 yılı ne yazık ki iş cinayetleriyle, kadın cinayetleriyle ve hukuksuzluklarla kara bir yıl olarak tarihe geçti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, 2024’ün ilk 11 ayında en az 1.708 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ise 233 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Bu tablo, hükümetin bu alanlarda somut adımlar atmaktan ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seriyor.”

"Geçim Yoksa Seçim Var" Kampanyası

Yücel, CHP’nin yeni yıl stratejisini de açıkladı. Ocak ayında başlatılacak olan “Geçinemiyoruz, geçim yoksa seçim var” kampanyasıyla işçi, emekçi ve dar gelirli vatandaşların sesi olacaklarını belirtti:

“2025 yılında emek yoğun şehirlerimizde başlatacağımız bu kampanya ile işçilerin, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşlarımızın sesi olacağız. Bu iktidar ne işçiden yana ne de emekten. Dar gelirlinin ahını aldınız, asgari ücret masallarıyla halka ‘yoksulluğa alışın’ mesajı verdiniz. Ancak halkımız artık uyandı. Geçinemeyen herkes için sahada olacağız.”

DEM Parti'nin Öcalan Ziyareti

Yücel, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve açıklamalarını değerlendirirken sürecin TBMM çatısı altında yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

“DEM Parti’nin açıklamalarında süreçte muhalefetin katkısının elzem olduğu vurgulandı. Biz de bu sürecin TBMM çatısı altında, şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hassasiyetleri gözetilmeden atılacak adımların kamu vicdanında derin yaralar açacağını unutmamalıyız.”

Son Sözler: "2025 Umut ve Adalet Yılı Olmalı"

Deniz Yücel, 2025 yılından beklentilerini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

“2025 yılı, geçim sıkıntısının sona erdiği, demokrasinin ve hukukun yeniden tesis edildiği, herkesin umutla baktığı bir yıl olmalı. CHP olarak bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA