"2024 Ekonomik Zorluklarla Geçti"

Başkan Torunoğlu, iş dünyasının 2024 yılında karşılaştığı sorunları şu ifadelerle dile getirdi:

“2024 yılı hem ülke, hem bölge hem de Adıyaman için ekonomik anlamda zorlu geçti. Yaşanan yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve finansmana erişimdeki zorluklar, iş dünyasını büyük bir baskı altına aldı. Ancak bu zorluklara rağmen, dayanışma ve birliktelik ruhuyla süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık.”

Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Çalışmaları

2024 yılı boyunca mücbir sebep halinin uzatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Torunoğlu, bu sürecin üyeler için ciddi bir tedirginlik yarattığını söyledi:

“Odamız öncülüğünde 60’tan fazla sivil toplum kuruluşu ve dernekle bir araya gelerek deprem bölgesinde sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılması için çağrı yaptık. Bu süreç TBMM ve ilgili bakanlıklar nezdinde gündeme taşındı. Ancak mücbir sebep süresi genellikle üç aylık dilimlerle uzatıldı ve bu durum üyelerimiz için belirsizlik yarattı. Sürenin iş yerleri ve konutlar tamamlanana kadar uzatılması ya da borçların silinmesi talebimizi ilettik.”

"KOSGEB Kredilerinden En Çok Adıyaman Faydalandı"

Başkan Torunoğlu, 2024 yılında KOSGEB desteklerinden Adıyaman'ın en çok faydalanan illerden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“8 bin 500 esnafımız KOSGEB kredilerinden yararlandı. Deprem bölgesindeki esnaflarımız için 250 bin ila 750 bin TL arasında, faizsiz ve kefilsiz kredi desteği sağladık. 2024 yılının sonunda bu krediler yeniden ödenmeye başlandı. Bu süreçte odamızın özverili çalışmalarıyla Adıyaman, KOSGEB’den en fazla faydalanan illerden biri oldu.”

Yeni Projeler: Adıyaman Evi ve Sosyal Girişimcilik Merkezi

ATSO’nun kalkınma ajansları ve uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirdiği projelerden de bahseden Torunoğlu, özellikle Adıyaman Evi Gastronomi Projesi ve Sosyal Girişimcilik Merkezi projelerinin önemine dikkat çekti:

“Adıyaman Evi Projesi ile Adıyaman Üniversitesi kampüsü içinde yöresel yemeklerin sunulacağı bir merkez oluşturuyoruz. Sosyal Girişimcilik Merkezi ise depremde iş yerleri zarar gören üyelerimize destek sağlamak için tasarlandı. Bu iki projemizi 2025’in ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz.”

"Tekstil Sektörü Desteklenmeli"

Adıyaman’ın istihdamının büyük ölçüde tekstil ve inşaat sektörüne dayandığını belirten Torunoğlu, tekstil sektöründe yaşanan daralmaya dikkat çekti:

“Adıyaman OSB’de istihdamın %80’i tekstil sektöründen sağlanıyor. Ancak düşük maliyet avantajı sunan Orta Asya ülkeleri nedeniyle yatırımlar kaydırılıyor. Eğer gerekli teşvikler sağlanmazsa, şehrimiz ciddi bir işsizlik riskiyle karşı karşıya kalabilir.”

"2025 İçin Umutlarımız Yüksek"

2025 yılına dair beklentilerini dile getiren Torunoğlu, Adıyaman’ın ekonomik ve sosyal olarak kalkınması için umutlu olduklarını ifade etti:

“2025 yılının hepimiz için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Depremlerin ve savaşların olmadığı, daha güçlü bir ekonomik yapının oluştuğu bir yıl diliyorum. Çalışarak ve üreterek şehrimizi kalkındıracağımıza inanıyorum. Yeni yılın ülkemize, şehrimize ve iş dünyamıza başarı ve huzur getirmesini dilerim.”

Kaynak : PHA