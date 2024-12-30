Duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle duruşmaya katılmayan avukat Ali Eryılmaz’ın polis eşliğinde mahkeme salonuna getirilmesi dikkat çekti.

"Süreç Daha Kötü Yönetilemezdi"

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, davanın ardından yaptığı açıklamada sürece dair sert eleştirilerde bulundu. Gökçen, şunları ifade etti:

“Narin Güran cinayetinden bugüne geçen süreç daha kötü yönetilemezdi. Kamuoyunun duyarlılığı ve haklı ilgisi, konuyu magazinleştirmek isteyenlerin elinde oyuncak edildi. Aileyle yakın dostluğunu ve olaya dair bildiği şeyler olduğunu açıklayan siyasetçi ne bunun hesabını verdi, ne de kendisinden bilgi istendi. Soruşturmanın gizliliği ihlal edilerek belge ve bilgiler paylaşıldı. Bu süreçte delilleri karartmak isteyenlere gün doğdu.”

"Komisyonlar Yetersiz Kaldı"

TBMM’de kurulan komisyonun yalnızca tepkilerden korkulduğu için görevlendirildiğini ileri süren Gökçen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“TBMM’de kurulan komisyon, zoraki bir inceleme yaptı. Açık kalan mikrofonlara yansıdığı gibi yalnızca tepkilerden korkulduğu için görevlendirme yapıldı. Narin davasının duruşması ve Sıla bebeğin duruşması, tepkilerin dinmesi ve kamuoyu ilgisinin dağılması için aynı güne konuldu. Bir çocuk cinayeti magazinleştirilmek yerine, bir daha hiçbir çocuğun öldürülmeyeceği bir düzen nasıl kurulur, bunun konuşulması gerekirdi.”

"Uzun Yargılama Sürelerine Son Verilmeli"

Adalet sistemine dair eleştirilerde bulunan Gökçen, uzun yargılama sürelerinin mağdurları daha fazla mağdur ettiğini belirtti:

“Bu da yalnızca yargılama ile olmaz. Aynı zamanda bir dava nasıl yıllar sürmez, bir an önce konu gündemden kalksın diye uğraşılır, bunu da görmüş olduk. Adalet Bakanı umuyorum ki bundan sonra uzun yargılama süreleri ve yıllarca sonuçlanmayan davalar hakkında da bir açıklama yapacaktır.”

Kaynak : PHA