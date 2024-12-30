Kolej Minibüsçüler Kooperatifi’nde Buluşma

Ziyaret kapsamında S.S. Kolej Minibüsçüler Kooperatifi’nde kooperatif başkanı Abdulkadir Ergün ve şoförlerle bir araya gelen Başkan Tutdere’ye, Adıyaman Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut İspir ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Rojda Selçuk da eşlik etti. Başkan Tutdere, esnafın yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Kooperatiflerimize Destek Olmaya Devam Edeceğiz"

Başkan Tutdere, toplantıda yaptığı konuşmada esnafın taleplerini not aldıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Şoförlere yönelik desteklerinin süreceğini belirten Tutdere, şunları söyledi:

“Adıyaman’da toplu taşıma hizmeti veren hemşehrilerimizin yükünü taşıyan Kolej Kooperatifimizi ziyaret ederek sorunları dinledik. Göreve geldiğimizde araç başına 8 bin TL destek sağlayarak esnafımızın yanında olduğumuzu göstermiştik. İnşallah Ocak ayında yapılacak meclis toplantımızda, destek taleplerini yeniden değerlendireceğiz. Bütçemizin elverdiği ölçüde esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

"Birlik ve Dayanışmayla Zorlukları Aşacağız"

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın esnafı ve halkıyla dayanışma içerisinde her türlü zorluğun üstesinden geleceğine vurgu yaptı. 2025 yılını birlik ve beraberlik yılı olarak tanımlayan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’da herkesin rahat edeceği, esnafımızın ve halkımızın memnuniyetle yaşayacağı bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Birlikte dayanışma içerisinde zorlukların üstesinden geleceğiz. Bu zor günler geride kalacak, 2025 yılında hep birlikte daha güzel bir Adıyaman’a adım atacağız. Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın ve esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

Esnaftan Teşekkür

Kooperatif Başkanı Abdulkadir Ergün, Başkan Tutdere’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şoför esnafının sorunlarını aktardı. Ergün, özellikle yol ve güzergâh sorunları ile yakıt ve personel maliyetleri konusunda yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, çözüm noktasında belediyenin sağladığı desteklerden ötürü teşekkür etti.

Belediye Destekleri Sürecek

Adıyaman Belediyesi’nin toplu taşıma esnafına yönelik çalışmaları ve destek projeleri, şehirde ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulmasını hedefliyor. Başkan Tutdere, esnafa yönelik yeni desteklerin de Ocak ayında yapılacak meclis toplantısında ele alınacağını duyurdu.

Kaynak : PHA