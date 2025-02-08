Başkan Torunoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanayicilerin sorunlarını içeren bir dosya sundu. Başkan Torunoğlu, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden ekonomik zorluklara dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sorunları aktardı; “İlimizde inşaası devam eden sulama projelerimizin hızlı bir şekilde tamamlanması, Adıyaman’ın da içinde bulunduğu deprem bölgesinde sanayici ve işçi göçünü engellemek adına yeni teşviklerin verilmesi, SGK ve vergi borcu olup da ödeme güçlüğü çeken işletmelerin 1 defaya mahsus olmak üzere 1999 yılında olduğu gibi silinmesi, Adıyaman’ın turizm potansiyelini göz önüne sunmak için 2026 yılının Turizmde Nemrut Yılı ilan edilmesini talep ediyoruz”

Kaynak : PHA