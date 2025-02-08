Deprem Sonrası Sanatın Tanıklığı: "Bugün Bir Fotoğraf, Yarın Bir Belge"

AFOT Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Musa Gürbüz, serginin ana temasının acılarla yüzleşmek ve geleceğe umutla bakmak olduğunu belirtti. Gürbüz, "Bu sergide yer alan tüm kareler, depremin ardından çekildi. Bunlar bugün için birer fotoğraf olabilir ancak yarın için birer belge niteliğinde olacak. Bu bilinçle hareket ettik. Acıyı fotoğraflamak zordur ama yaşananları unutmamak, unutturmamak gerekiyor" dedi.

Gürbüz, serginin adının da bu çerçevede seçildiğini belirterek, "Acının izlerinden geçtik ama bu izlerin içinden umudu çıkarmak zorundayız. Adıyamanlı sanatseverleri sergimize davet ediyoruz. Sergimiz, hem depremin yıkıcı etkilerini hatırlatacak hem de dayanışmayı, umudu ve geleceğe dair inancı pekiştirecek" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflarla Depremden Umuda Yolculuk

Serginin düzenlenmesinde emeği geçen fotoğraf sanatçıları Ferit Gölgül, Emrah Parlar, Tuğçe Tanrıverdi, Meral Göksu, Yusuf Arslan, Atanur Sevim, Behçet Atabek ve Hülya Akkaya, objektifleriyle depremin yıkıcı etkilerini, insan hikayelerini ve iyileşme sürecini karelere yansıttılar.

Serginin önemli bir bölümü, depremin ardından yaşanan yıkımı ve insanların yaşadığı travmayı gözler önüne sererken, ilerleyen bölümlerde umut, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma temaları işleniyor. Serginin son bölümünde, gülen çocuklar, sosyal yardımlaşma sahneleri ve yeniden inşa edilen alanlar dikkat çekiyor.

Fotoğraf sanatçısı Behçet Atabek, serginin temasını şu sözlerle ifade etti:

"İlk karelerde büyük bir yıkım var, enkazlar, hüzünlü yüzler... Ama ilerledikçe umut başlıyor. Çocukların gülümsemesi, dayanışma anları ve yeniden ayağa kalkma çabaları... Acıyı unutmayacağız ama umutsuz kalmayacağız. Depremi yaşayan herkes bu sergide kendinden bir şeyler bulacak."

Deprem Sonrası Kültürel Mirasın Korunması ve Sanatın Gücü

Sergiye destek veren Ferzan Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Arslan, depremin sadece binaları değil, toplumsal hafızayı da yıkıma uğrattığını belirtti. Arslan, "Adıyaman büyük bir kültürel mirasa sahip. Ancak depremle birlikte sadece fiziksel yıkım yaşamadık, insanlarımızın aidiyet hissi ve kültürel belleği de zarar gördü. Sanatın ve kültürel etkinliklerin bu hafızayı koruma konusunda önemli bir rolü var. Çocuklarımızın geleceği için sanat ve kültürel projelere daha fazla destek vermeliyiz" dedi.

Sanatın İyileştirici Gücü: "Sanat Var Oldukça Umut da Var"

Mutena Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi İmtiyaz Sahibi Murat Kayış ise serginin Adıyaman için büyük anlam taşıdığını belirtti. Kayış, "Bu sergi, duyguların sanata dökülmesi açısından büyük önem taşıyor. 42 fotoğraf karesi, 42 farklı hikaye anlatıyor. Kültür ve sanatın olduğu yerde her zaman umut vardır. Fotoğraf, sadece bir kare değil; bir duygunun, bir hikayenin, bir hafızanın yansımasıdır. Derin bir yara almış şehrin sanatla iyileşeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Sergi 9 Şubat'a Kadar Açık

Adıyaman'da sanatın ve belgesel fotoğrafçılığın önemli bir örneği olan "Acının İzlerinden Umudun Işığına" sergisi, 9 Şubat'a kadar ziyaretçilere açık olacak. AFOT, serginin ardından farklı şehirlerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak : PHA