Franke marka beyaz eşyalar, mutfakta kalite ve dayanıklılığı simgeler. Ancak zamanla en sağlam cihazlar bile bakıma ya da onarıma ihtiyaç duyabilir. İşte tam bu noktada Franke Servis Üsküdar devreye giriyor! Profesyonel, hızlı ve güvenilir teknik servis hizmetimizle, Üsküdar ve çevresindeki tüm Franke kullanıcılarının yanındayız.

Franke bulaşık makinesi su boşaltmıyor mu? Fırınınız ısınmıyor mu? Ocağınız çalışmıyor mu? Tüm bu sorunlar ve daha fazlası için Franke Servis Üsküdar ekibi bir telefon kadar yakın!

Franke Servis Üsküdar Neler Sunuyor?

● Hızlı Çözüm: Servis çağrılarınızı en kısa sürede yanıtlıyoruz.

● Garantili İşçilik: Yapılan tüm işlemler firmamız tarafından garanti altına alınır.

● Uzman Teknik Ekip: Alanında deneyimli ve eğitimli teknisyenlerimizle cihazlarınız emin ellerde.

● Orijinal Yedek Parçalar: Franke ürünlerinizin uzun ömürlü kullanımı için orijinal yedek parça kullanıyoruz.

● Yerinde Servis: Cihazınızı taşımak zorunda kalmadan, evinizde veya iş yerinizde hızlı onarım hizmeti sağlıyoruz.

Beyaz eşyalarınızın en yüksek performansla çalışmasını sağlamak için periyodik bakım hizmetlerimizden de faydalanabilirsiniz.

Hizmet Bölgemiz ve Çalışma Saatleri

İstanbul Franke Servis olarak sadece Üsküdar’a değil, çevresindeki semtlere de hizmet veriyoruz. Beylerbeyi, Çengelköy, Altunizade, Ünalan, Acıbadem, Küçük Çamlıca ve daha birçok noktaya teknik destek sağlıyoruz.

Aşağıda servis detaylarımızı görebilirsiniz:

Franke Servis Üsküdar Detaylar Telefon No: 444 78 56 Çalışma Saatleri: 09:00 – 21:00 (Hafta içi & Hafta sonu) Hizmet Bölgesi: Üsküdar ve çevre semtler Teknik Destek: Franke ankastre set, ocak, fırın, bulaşık makinesi, davlumbaz Puanlama: ★★★★★ (Müşteri memnuniyeti garantili)

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

✅ Hızlı Servis: Aynı gün içinde yerinde teknik destek.

✅ 7/24 Destek: Acil durumlar için servis taleplerinizi önceliklendiriyoruz.

✅ Uygun Fiyat: Kaliteli hizmeti en uygun fiyatlarla sunuyoruz.

✅ Orijinal Yedek Parça: Franke ürünlerinizin uzun ömürlü olması için orijinal parçalar kullanıyoruz.

✅ %100 Müşteri Memnuniyeti: Bugüne kadar yüzlerce müşteri hizmetimizden memnun kaldı.

Cihazlarınız için en iyi bakımı almak istiyorsanız, 444 78 56 numarasını arayarak servis talebinde bulunabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Franke Servis Üsküdar hangi ürünler için hizmet veriyor?

Ankastre setler, ocak, fırın, bulaşık makinesi ve davlumbazlar için teknik servis hizmeti sunuyoruz.

2. Servis süresi ne kadar?

Genellikle aynı gün içinde müdahale ediyoruz. Cihazın durumuna göre tamir süresi değişebilir.

3. Ücretlendirme nasıl yapılıyor?

Arıza tespitinden sonra size fiyat bilgisi veriyoruz. Onayınız olmadan herhangi bir işlem yapılmaz.

4. Servis sonrası garanti var mı?

Evet, yapılan işlemler firmamız tarafından garantilidir.

5. Hangi semtlere hizmet veriyorsunuz?

Üsküdar başta olmak üzere Beylerbeyi, Çengelköy, Altunizade, Ünalan, Acıbadem, Küçük Çamlıca gibi birçok semte servis sağlıyoruz.

Bizimle Hemen İletişime Geçin!

Beyaz eşyalarınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için profesyonel bir teknik servise ihtiyacınız varsa, Franke Servis Üsküdar her zaman yanınızda!

📞 444 78 56 numaralı telefondan bize ulaşarak hızlı servis talebinde bulunabilirsiniz. Uzman ekibimiz en kısa sürede adresinize gelerek, cihazınızı ilk günkü performansına kavuşturacaktır!

Unutmayın, kaliteli servis, uzman ekiple mümkündür! 🚀