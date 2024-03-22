Adıyaman’ın özgür sesi olan basın mensupları için Adıyaman Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın ev sahipliği yaptığı iftar programı, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Cemiyet Başkanları ve Basın Mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşti.

Düzenlenen programda, görev yaptığı dönem boyunca yapılan çalışmalar ve projeler hakkında sunum yapan Başkan Kılınç, “Adıyaman’a sevdamızla hizmet etmeye çalıştık, üzerimize düşen ne olursa yapmaya da devam edeceğiz” sözleriyle Adıyaman’a olan sevgisini bir kez daha vurguladı.

Program sonunda yaptığı açıklamada, “Bu akşam basınımızın güzide mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Davetimize katılan basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Değerli basın mensubu arkadaşlarımıza görev süremiz boyunca yaptığımız hizmetlerin sunumunu yaptık ve kentimizin gündemine dair sohbet edip fikir alışverişinde bulunduk. Büyük bir özveri ve gayretle vatandaşlarımızın doğru habere ulaşmaları için emek sarf eden tüm basın mensuplarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum” sözlerini dile getiren Başkan Kılınç, basın mensuplarının önemine dikkat çekti.



Kaynak : PHA