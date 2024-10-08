Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un her ziyaretinde Adıyaman için somut ve nitelikli projelerinin adımları atıldığını ifade eden Başkan Kablan yapılan son ziyarette ise şehrin inşa ve ihyasında son derece önemli olan ‘Yeni Meydan ve Çarşı Projesi’nin ilk etabının yakın zamanda başlayacağı müjdesini kamuoyuna açıkladığını söyledi.

Başkan Kablan Bakan Kurum’un ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"6 Şubat depremi sonrası bir an olsun Adıyaman’ımızı yalnız bırakmayan ve deprem bölgesi illerin yeniden inşası ve ihyası için devletimizin tüm imkânlarını seferber eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve tüm hükümet yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. Malumunuz olduğu üzere Adıyaman kamuoyunun gündeminde ‘Yeni Meydan ve Çarşı Projesi’nin akıbetiyle ilgili bazı soru işaretleri vardı. Bakanımızın ziyaretiyle bu soru işaretleri de giderilmiş oldu. Adıyaman Meydan Projesi’nin ilk etabının başlayacağını duyuran Bakanımız Sayın Murat Kurum bu ay içinde ihalesinin yapılacağı müjdesini verdi. Adıyaman Meydan Projemiz şehrimize hem işlevsellik hem estetik katacak ve bu anlamda şehrin ticaretini, turizmini geleceğini etkileyecek bu projenin Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın bakanımızın ifadesiyle biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. İnşallah yine hemşerilerimizin desteği ile ikinci, üçüncü ve dördüncü etabı yılın ilk çeyreğiyle birlikte görüşmelerimizi yapacak, Adıyaman’ımızın talepleri doğrultusunda bu etapları da kentimize kazandırma gayretinde olacağız. Öte yandan eski hükümet konağının bulunduğu alanın çevresi yine meydan projesiyle entegre bir şekilde ilerleyecek. Bu alana ticari ünitelerimizi, sosyal mekânlarımızı yapmak suretiyle esnafımıza, vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz bu projeyi inşallah Ocak sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un şehrimize kazandıracağı başka hizmetler ise Adıyaman Üniversitesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ile 71 lojmanın ve Örenli Mahallesi’nde 500 kişilik caminin ihalelerinin tamamlanıp inşaatlarına başlanması, İndere’de de 1500 kişilik caminin inşaatının başlanacak olmasıdır. Bir başka önemli sorunlardan olan içme suyunun ihtiyacı konusunda da sayın bakanımız, çalışmaların başladığını en kısa sürede şehrimizin kalıcı su ihtiyacı sorununu çözüme kavuşturulacağını söylemeleri kamuoyunda taktirle karşılandı. Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte yürütülecek çalışmalarla şehrimizin içme suyu ihtiyacını uzun vade de karşılayacak çalışmalar kısa sürede başlayacak.

Sayın bakanımıza arz ettiğimiz ve sürekli gündemimizde olan sorunların başında gelen ulaşım sorunu ile ilgili taleplerimize de olumlu karşılık verdi. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla yapılacak istişareler sonucu Çevre Yolu Projesinin hayata geçirilmesi için bakanlık olarak hem takibini yapacaklarını hem de bakanlık olarak desteklerini sonuna kadar verecekleri sözünü verdiler. Elbette bu projelerin hayata geçirilmesini ortak akılla, istişare kültürümüzle ve tam bir uyum içerisinde yapıyoruz. Bu ziyarette ise hem esnaflarımızla, hem vatandaşlarımıza, hem de Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimin yanı sıra milletvekillerimiz ve il protokolümüzün katılımlarıyla il koordinasyon toplantılarımızı gerçekleştirerek tam bir mobilizasyon içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. Projenin hayata geçirilmesi noktasında vatandaşlarımız ve esnaflarımızın büyük çoğunluğunun bir talep söz konusu oldu. Bu yoğun talep esnafımızın ve vatandaşımızın şehrimize duyduğu aidiyet hissinin bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman’ımıza olan özel muhabbetleri ve ilgileri için Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere saha gezilerimizde bizleri sıcak muhabbetleri ile karşılayan kadirşinas hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde Adıyaman’da projelerin hayata geçirilmesi için gayret gösteren Valimize, Milletvekillerimize ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimiz için alınan kararların hayırlı olmasını diliyoruz."



Kaynak : PHA