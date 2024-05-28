Kahta’nın Girne mahallesinde oturan 4 yaşındaki Çölyak hastası Zümra Aksa Kılıç ve Cami mahallesinde oturan 10 yaşındaki Rabia Salman’ı evinde ziyaret edip, glutensiz yaş pasta ile doğum günü sürprizi yaparak mutluluklarına ortak oldu.

Sürpriz doğum günü kutlaması için çok mutlu olduklarını dile getiren Zümra ve Rabia ailesi “Çölyak hastalarını unutmayıp bizlerin yanında oldukları için başkanımız Mehmet Can Hallaç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, İlçemizde glutensiz yaş pasta olmadığı için dışarıdan getirme imkanımız yoktu başkanımızın sayesinde ilk defa glutensiz yaş pasta ile çocuklarımızın doğum günü’nü kutladık" diye konuştu.

İlçede birçok çölyak hastası çocuğun bulunduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç; ‘’Allah’ın izniyle bu çocuklarımız için bundan sonra aileleriyle bir araya gelip bu dayanışmayı büyüteceğiz. Onların mutluluğuna ortak olmak için bu tarz etkinliklerimiz devam edecektir. Zümra ve Rabia kızlarımızın yeni yaşını kutlar nice mutlu seneler diliyorum. ''dedi.

Kaynak : PHA