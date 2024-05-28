Adıyaman Belediyesi depremden psikolojik olarak en çok etkilenenlerin başında gelen çocuklar için ‘Eşit Masallar’ tiyatro oyununu Adıyamanlı miniklerle buluşturdu.

Depremin izlerini silmek için Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla büyük bir gayret ortaya koyan Adıyaman Belediyesi bir yandan şehrin alt ve üst yapısını düzenlerken, diğer yandan da sosyal belediyeciliğe yönelik çalışmalara hız kazandırıyor.

Odeabank’ın toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına dikkat çekmek amacıyla geliştirdiği ‘Eşit Masallar’ tiyatro gösterisi hem Adıyamanlı miniklerden hem de öğretmenlerinden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce Türkiye Petrolleri Konferans Salonu’nda iki seans şeklinde organize edilen oyuna yoğun programından dolayı katılamayan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’ye vekâleten Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Odeabank ve Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerin dağıtıldığı öğrenciler, Müge Mor’un derlediği, Deniz Yeşil Mavi’nin yönettiği tiyatro oyununu büyük bir keyifle seyretti.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, moral ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlayan miniklere ve öğretmenlerine teşekkür ederek, “6 Şubat depremlerinden en çok çocuklar etkilendi ve çok ciddi travmalar yaşadılar. Onları bu travmaların etkisinden bir nebzede olsa çıkarabilmek için bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bugünkü oyunun içerisinde çocuklara çevre bilinci öğretilerek, ekolojik dengenin nasıl sağlanması gerektiğini, hayvanlara ve tabiata karşı nasıl bir tutum gösterilmesi gerektiğini öğreten bir oyun gösterimi sağlandı. Gösteri sonrası minikler memnuniyetlerini de dile getirdi. Minikler tiyatro gösterisinden baya keyif alıp eğlendiler. Onların mutlu olduğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Bunun dışında yakın bir tarihte YKS (Yüksek Öğretim Kurumları) sınavına hazırlanan öğrenciler içinde bir moral etkinliği düzenleyeceğiz. Belediye olarak bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceğiz. Çocuklarımızın deprem psikolojisini atlatabilmeleri için ve moral olsun diye katkı ve desteklerimiz devam edecek” diye konuştu. Tiyatro gösterisine katılım sağlayan Yönetmen Deniz Yeşil Mavi ise yaptığı açıklamada, kendilerini depremzede miniklerle bir araya getiren Adıyaman Belediyesi’ne ve Odeabank’a teşekkür ederek, “Bugün Adıyaman’da miniklerimizle buluştuk. Onları çok seviyoruz. Öncelikle, Adıyaman Belediyesi’nin nazik daveti için çok teşekkür ederiz. Belediyenin destekleri ve Odeabank’ın sponsorluğuyla bugün burada, Odeabank’ın sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Ayna” adlı kitaptan ’Eşit Masallar’ tiyatro eserinin gösterimini sağladık. Dün Gaziantep’te, bugün Adıyaman’da, yarın Kahramanmaraş’ta olacağız. Amacımız deprem bölgesindeki çocuklarımıza moral ve destek vererek onların yanında olmak.” şeklinde konuştu. Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan bir öğretmen ise, “Çocuklar bu tarz etkinliklerden çok keyif alıyorlar. Uzun bir süredir Adıyaman’da maalesef tiyatro gösterimi sağlanmadı. Görev aldığım okulda yaklaşık 200 öğrencimiz katılım sağladı. Öğrencilerimiz arasında ilk defa tiyatro izleyen öğrencilerimizde mevcut. Şu an çok mutlular. Uzun süre sonrasında ilk kez onların bu kadar eğlendiklerini gördük. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz” dedi.

Tiyatro sonrasında çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek, oyunu çok beğendiklerini ve karakterleri çok sevdiklerini belirterek, oyunun sahnelenmesini sağlayan Başkan amcalarına teşekkür etti.

Kaynak : PHA