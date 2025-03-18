Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeler kapsamında, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, pergolalar ve oturma bankları inşa edilecek. Çocukların güven içinde oyun oynayabileceği, ailelerin vakit geçirebileceği şekilde tasarlanan parkların Ramazan Bayramı’nda hizmete açılması planlanıyor.

Başkan Hallaç: “Kahta için durmadan çalışıyoruz”

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçede yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmak en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın güvenli ve eğlenceli bir ortamda oyun oynayabileceği, ailelerimizin keyifle zaman geçireceği modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını hızlandırarak parklarımızı Ramazan Bayramı’nda çocuklarımıza hediye edeceğiz. Cumhuriyet ve Karşıyaka Mahallelerine kazandıracağımız bu yeni parkların hayırlı olmasını diliyorum. Kahta için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Mahalle sakinlerinden olumlu tepki

Park projeleri, Cumhuriyet ve Karşıyaka Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahallelerinde yeşil alanların artırılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak : PHA