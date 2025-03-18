“Tütün, Geçim Kaynağımızdır, Kısıtlamaları Kabul Etmiyoruz”

Mehmet Boybey, Adıyaman tütününün bölge halkı için ekonomik bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, yetkililere seslendi:

“Gelir kaynağımız tütündür, asla kısıtlama getirilmesini kabul etmiyoruz. Ordu’nun fındığına, Rize’nin çayına, Aydın’ın incirine dokunmadığınız gibi, bizim tütünümüze de dokunamazsınız. Her türlü zorlu şartlarda, her halükârda eker, biçer ve satarız.”

“Irgat Olup Yollarda Kazalarda Ölmek İstemiyoruz”

Tütün üretiminin bölgedeki pek çok ailenin tek geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Boybey, kısıtlamaların üreticileri büyük mağduriyetlere sürüklediğini ifade etti. Alternatif geçim kaynakları sunulmadan yapılan düzenlemelerin üreticiyi çıkmaza sürüklediğini belirterek şöyle devam etti:

“Sözün bittiği yerdeyiz. Irgat olup yollarda kazalarda ölmek istemiyoruz. Bir an önce çözüm istiyoruz. Yüksek hükümetimizden ve devletimizden bu konuda acil bir adım atmasını bekliyoruz.”

Tütün Üreticileri Çözüm Bekliyor

Adıyaman ve çevresinde binlerce aile için tütün, nesiller boyu devam eden bir geçim kaynağı olmaya devam ederken, üreticiler yetkililerden kısıtlamaların kaldırılmasını ve tütün ticaretine yönelik daha adil bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Bölgedeki tütün üreticileri, seslerini duyurmak adına çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA