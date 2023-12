Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 asker ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Erdengi açıklamasında şehit 12 Mehmetçik için, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum şiarıyla vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda ölüme korkusuzca yürüdüler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi'nin yazılı açıklaması şöyle:

"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda görevli askerlerimiz; 6 can, 6 vatan evladı Kahraman Mehmetçik şehadet şerbetini içti.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu kara haberden sonra Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman Mehmetçiğimizin daha şehit olduğu haberi yürekleri dağladı. 12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, Ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezanı Muhammedinin semalarda yankılanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler.

Vatan ve vatan sevgisinin mukaddesatı, milletimizce en yüce seviyeye yükseltildiği tarihte tasdik edilmiş bir gerçektir. Öylesine ispat edilmiştir ki, her karış toprak kanla sulanmış, milyonlarca can feda edilmiştir.

Kahramanlık, inanç ve vatan sevdası ile tarihi dondurarak tarih olanlar, bu cennet vatana buzdan bekçi oldular.

Türk Tarihinde, bembeyaz bir şekilde yerini alan Sarıkamış Destanından yüz yıl sonra aynı azim ve inançla şehadete yürüyen 12 kahraman Mehmetçiğimizin şehadeti ile yürekler buz kesmiştir.

Çanakkale’de, Sakarya’da ve Kocatepe’de olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ve bekası için içte ve dıştaki düşmanlara karşı şehit ve gaziler vererek Vatan şuurunun ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Rabbimiz tarafından bizlere emanet edilen her can kıymetlidir. Kutsal değerler uğruna feda edilen her can bizler için önemlidir. Maalesef toplumsal tepkilerimizin şehit sayılarına paralel arz etmesi bizleri derinden üzmektedir.

Sizlerden talebimiz bir şehit haberi duyduğunuzda, gördüğünüzde sadece 5 saniyenizi ayırın! “ ben şehit olabilirdim, o şehit benim evladım, o şehit benim eşim, o şehit benim babamda olabilirdi” diyerek yüreklere düşen o alevi hissetmeniz. Şehit sayılarına bakılmaksızın toplumsal olgunluğa ulaşmış milletler ilelebet bağımsız yaşayabilir.

Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz.

Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz Şehitlerimizin ve Gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır."

Kaynak : PHA