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'Geleceğe Yön Verecek Gençlerle Buluşma' etkinlikleri kapsamında, Gençlik Koordinatörü Abdulbaki Kuştepe, METEM Lisesi Pansiyon öğrencileriyle bir araya geldi. Bu özel buluşma, gençlerin bilinçlenmelerine ve önemli konularda bilgi sahibi olmalarına katkı sağlamayı amaçladı.

Kuştepe, gençlere yönelik gerçekleştirdiği sohbetlerde Filistin hakkında bilgilendirme yaptı ve bu konuda gençlerin duyarlılığını artırmaya çalıştı. Ayrıca, gençlerin sorumlulukları, birlik ve beraberlik, toplu yaşamanın gereklilikleri, temizlik ve öğretmenlere saygı gibi önemli konular üzerine yapılan sohbetlerle gençlerin günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken değerleri vurguladı.

Bu etkileşimli buluşma, gençlerle güçlü bir iletişim kurarak onların sosyal ve kültürel bilinç düzeylerini artırmayı hedeflemekte. Kuştepe'nin gençlerle paylaştığı bilgiler, gençlerin kendilerini daha donanımlı ve sorumlu bireyler olarak yetiştirmelerine destek oluyor

Kaynak : PHA