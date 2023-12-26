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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, araçlarda da ciddi hasar oluştu.

H.K. (36) idaresindeki 44 EV 192 plakalı otomobil, Kahta Adıyaman Karayolu 15. kilometresinde K.Ö. (32) idaresindeki 25 AY 080 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.K ve araçta bulunan bir kişi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA