Adıyaman Türk Sağlık-Sen İl Başkanı Fidan Karakuş, sendikal faaliyetler ve Adıyaman'daki bazı hastane yöneticilerine yönelik iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Fidan Karakuş, sendikal rekabetten kaçınmadıklarını belirterek, 'Türk Sağlık-Sen olarak sendikal rekabetten hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayız. Bizim anlayışımız nettir: Çalışan hizmeti görür, değerlendirir ve özgür iradesiyle karar verir. Sendikacılığın tek meşru yolu budur' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Adıyaman'daki bazı hastane idarecilerinin tarafsızlıktan uzak davrandığını öne süren Başkan Karakuş, 'Ancak bugün gelinen noktada, özellikle Adıyaman'da bazı hastane idarecilerinin içine düştüğü tablo; tarafsızlıktan uzak, hukuku hiçe sayan ve kamu gücünü açıkça istismar eden bir skandaldır. Sizler, devletin makamlarını temsil etmek yerine o makamları belirli çevrelerin aparatı hâline getirmiş durumdasınız' dedi.

Fidan Karakuş, sağlık çalışanlarına yönelik baskı ve yönlendirme yapıldığı iddiasında bulunarak, 'Çalışanları tehdit edip, malum-sen'e geçin telkinlerinde bulunup, bir de bu arsızlığınıza utanmadan türlü yalanlar katıp görevinizi kötüye kullanıyor. Kul hakkına girip, kendi cehenneminize odun taşıyorsunuz' ifadelerine yer verdi.

Bazı yöneticilerin kamu imkânlarını sendikal amaçlarla kullandığını iddia eden Karakuş, 'Bunları yapan gafil idareciler devletin imkânlarını adeta bir sendikanın emrine sunarak suç işlemektedir. Bu, sadece etik dışı değil; aynı zamanda açık bir görev suçu ve hukuksuzluktur.' değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu iddialara ilişkin sürecin takip edildiğini belirten Karakuş, 'Makamlara saklanarak güç devşirdiğinizi sananlar, o makamlar sizi kurtarmayacak! Yaptığınız her baskıyı, her tehdidi, her hukuksuz girişimi tek tek kayıt altına alıyoruz. Hem idari hem de adli olarak bunun hesabını vereceksiniz' dedi.

Hastane yöneticilerine çağrıda bulunan Başkan Karakuş, 'Bu işlere bulaşan hastane yöneticileri; siz idareciyseniz, idareciliğinizi yapın! Devletin verdiği yetkiyi sendikal operasyonlar için kullanamazsınız. Eğer bu kadar taraf olmaya hevesliyseniz, o koltukları derhâl terk edin, istifa edin ve açıkça taraf olduğunuz yapının içine girin. Ama devletin makamlarını kirletmeyin!' ifadelerini kullandı.

Karakuş açıklamasının devamında, 'Bir kez daha uyarıyoruz: Kirli ellerinizi sendikacılıktan çekin! Çalışanların iradesine çökmekten vazgeçin! Kamu gücünü kullanarak kurduğunuz bu baskı düzeni çökerteceğiz. Meydanı size bırakmayız. Yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatıdır hatırlatırız' dedi.

Sendikanın tutumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Karakuş, 'Şunu çok iyi bilin: Biz ne geri adım atarız ne de susarız! Baskıya boyun eğmeyiz, tehdide teslim olmayız!' ifadelerine yer verdi.

Adıyaman'daki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına da çağrıda bulunan Fidan Karakuş, 'Adıyaman'da görev yapan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına da açık çağrımızdır: Bu korku düzenine boyun eğmeyin! Sendikal tercihiniz sizin hakkınızdır, kimsenin ipoteği altında değildir. Size parmak sallayanlara, tehdit edenlere gereken cevabı verin. Biz sonuna kadar yanınızdayız!' dedi.

Açıklamasının sonunda Başkan Fidan Karakuş, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, 'Bu hukuksuzluğun failleri bilsin ki; Türk Sağlık-Sen olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekeni yapacak, hak ettiğiniz karşılığı hem sahada hem hukuk önünde size fazlasıyla vereceğiz' ifadelerini kullandı.

