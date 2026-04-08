Kızılay Kahta Şubesi heyeti, Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel ile bir süre görüşerek hastanenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında servisleri de gezen heyet, tedavi gören çocuk hastalara çeşitli hediyeler takdim ederek moral verdi. Çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, aileler de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılay'ın her zaman toplumun yanında olduğunu belirten Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Kızılay'ın bu anlamlı ziyareti bizleri ve özellikle minik hastalarımızı çok mutlu etti. Hastanemizde tedavi gören çocuklarımızın moral ve motivasyonunun artırılması açısından bu tür ziyaretler büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Kızılay Şube Başkanı Ömer Faruk Dündar ise sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, özellikle çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmenin en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE