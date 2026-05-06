Radyocuların büyük emek ve fedakârlıkla görev yaptığını vurgulayan Başkan Çeliker, 'Radyocular, görünmeyen kahramanlardır. Gecesi gündüzü olmayan, çoğu zaman zor şartlar altında çalışan, halkın sesi olmayı sürdüren emektar insanlardır. Mikrofon başında geçen saatler, sadece bir yayın değil; bir şehrin hafızası, bir toplumun ortak duygusudur' dedi.

6 Şubat depremlerinin Adıyaman'da basın sektörünü de etkilediğini belirten Başkan Çeliker, özellikle radyocuların mağduriyet yaşadığını kaydederek, 'Depremler sonrasında birçok radyo sahibi iş yerlerini, binalarını ve yayın ekipmanlarını kaybetti. Buna rağmen mesleklerini bırakmayıp zor şartlar altında yayın yapmaya devam ettiler. Ancak bugün gelinen noktada radyolar ayakta kalma mücadelesi veriyor' ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntılara da dikkat çeken Başkan Çeliker, 'Yerel radyoların en önemli gelir kaynağı olan reklamlar neredeyse yok denecek seviyeye geldi. İşletmelerin zor durumda olması, reklam desteğini de ciddi şekilde azalttı. Radyocular kira ödeyemiyor, telif haklarını yatırmakta zorlanıyor, vergilerini dahi ödeyemez hale gelmiş durumda. Bu tablo, radyoların kapanma noktasına gelmesine neden oluyor' dedi.

Destek çağrısında bulunan Başkan Çeliker, kamu kurumları ve yerel paydaşların daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, 'Radyoların ayakta kalabilmesi için kamu spotları artırılmalı ve bu yayınlar ücretli olarak verilmelidir. Yerel esnafımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm paydaşların radyolara destek olması büyük önem taşımaktadır. Çünkü radyolar sadece bir işletme değil, aynı zamanda toplumun sesi ve hafızasıdır' şeklinde konuştu.

Başkan Çeliker, mesajının sonunda hayatını kaybeden basın emekçilerini anarak, '6 Şubat depremlerinde görev başında ya da hayatın içinde kaybettiğimiz radyo programcılarımızı ve tüm basın emekçilerimizi rahmetle anıyorum. Onların emekleri ve hatıraları her zaman yaşayacaktır' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE