Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, 2026 yılı dolayısıyla yayımladığı yeni yıl mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu milli duruş ve liderliğe dikkat çeken Başkan Önat, milletin huzur ve refahını önceleyen, devletin bekasını esas alan bir anlayışla yeni yıla girildiğini belirtti.

Terörle mücadelenin MHP'nin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Başkan Önat, bu hedef doğrultusunda tavizsiz bir duruş sergilediklerini belirterek, 'Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimizin emrinde, devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye idealinden asla taviz vermeyeceğiz' dedi.

2026 yılının aziz Türk milletine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Başkan Önat, Adıyaman başta olmak üzere ülke genelinde güven ve istikrarın hâkim olduğu, umutların yeşerdiği bir yıl olması dileğinde bulundu.

Başkan Önat, mesajının sonunda tüm Adıyamanlıların yeni yılını kutlayarak, 2026 yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

