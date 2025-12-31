Kahta'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla Kahta Belediyesi tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda belediyeye bağlı ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Tüm araç, ekipman ve personelin seferber edildiği çalışmalarda, başta ana arterler olmak üzere mahalle yollarında kar küreme, tuzlama ve yol açma işlemleri titizlikle yürütülüyor.

Olası olumsuzluklara karşı ekiplerin sahada teyakkuz hâlinde olduğu belirtilirken, trafik güvenliğini artırmak, özel araç kullanımını azaltmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla Kahta Belediyesi'ne ait şehir içi toplu taşıma minibüslerinin 2 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında 7 kepçe, 1 greyder, 1 loder, 5 kamyon, 7 tuzlama aracı, 5 denetim pikabı ve 50 kişilik personelin aktif olarak görev yaptığı kaydedildi. Ekiplerin, ulaşımda aksama yaşanma ihtimali bulunan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale edildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, karla mücadele çalışmalarının hava şartları normale dönene kadar kararlılıkla sürdürüleceğini ve hemşehrilerinden zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmelerini istediğini söyledi.

Kaynak : PERRE