Adıyaman İndere'de çalışmalar devam ediyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri tarafından İndere Yaşam Alanı'nda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz, 7/24 büyük bir özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür eden Vali Varol; zorlu hava koşullarına rağmen çalışmaların kararlılıkla, aralıksız ve aynı azimle sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PERRE