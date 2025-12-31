Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada aralıksız görev yaptığını bildirdi.

Vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için özellikle köy grup yolları başta olmak üzere ana ve tali güzergâhlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, çalışmaların meteorolojik veriler doğrultusunda planlandığını ifade etti.

Karla mücadele kapsamında 52 araç ve 93 personelin görev aldığını aktaran Erdoğan, ulaşımın aksadığı noktalara hızlı şekilde müdahale edilerek yolların güvenli hale getirildiğini kaydetti.

Erdoğan, açıklamasının sonunda vatandaşlara da çağrıda bulunarak, olası risklere karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.

