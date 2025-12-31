Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, ekiplerin 123 personel ve 250 iş makinesiyle sahada görev yaptığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Adıyaman'daki karla mücadele çalışmalarına 123 personel ve 250 iş makinesi ile müdahale etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için büyük bir özveriyle sahada görev yapan ekiplerimiz, Adıyaman yollarında yoğun gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, fedakârca görev yapan ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz'

Kaynak : PERRE